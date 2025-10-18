Ночью над Башкирией уничтожили пять БПЛА

В ночь на 18 октября ПВО уничтожила пять дронов над Башкирией. Аэропорт Уфы закрылся почти на четыре часа. Жертв нет.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Башкирии в ночь на 18 октября. Это стало частью масштабной атаки дронов на российские регионы: всего за ночь было сбито 42 украинских БПЛА над разными областями страны.

География атаки

Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 12 штук. По пять дронов сбили над Башкирией и Калужской областью. Три БПЛА перехватили над Московской областью, по два — над Белгородской и Орловской. Еще шесть дронов подавили над акваторией Черного моря.

Последствия для авиасообщения

Утром 18 октября международный аэропорт Уфы временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели в 05:28 по местному времени и сняли после 09:00 — они продлились около четырех часов. На вылет задержался утренний рейс в Самару, а также прилеты пяти самолетов.

Информация о пострадавших

О разрушениях на земле и пострадавших не сообщается. Министерство обороны подтвердило уничтожение всех перехваченных беспилотников силами ПВО.