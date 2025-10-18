Ночью над Башкирией уничтожили пять БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Башкирии в ночь на 18 октября. Это стало частью масштабной атаки дронов на российские регионы: всего за ночь было сбито 42 украинских БПЛА над разными областями страны.
География атаки
Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 12 штук. По пять дронов сбили над Башкирией и Калужской областью. Три БПЛА перехватили над Московской областью, по два — над Белгородской и Орловской. Еще шесть дронов подавили над акваторией Черного моря.
Последствия для авиасообщения
Утром 18 октября международный аэропорт Уфы временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели в 05:28 по местному времени и сняли после 09:00 — они продлились около четырех часов. На вылет задержался утренний рейс в Самару, а также прилеты пяти самолетов.
Информация о пострадавших
О разрушениях на земле и пострадавших не сообщается. Министерство обороны подтвердило уничтожение всех перехваченных беспилотников силами ПВО.
Это уже третий случай закрытия аэропорта Уфы за последнюю неделю. Ранее ограничения на полеты вводились 15 и 17 октября. В ночь на 11 октября над Башкирией также были сбиты беспилотники: два дрона ночью и еще пять днем. Подобные атаки стали регулярными для многих российских регионов в октябре 2025 года.