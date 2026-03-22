Ночная авария под Дюртюлями в Башкирии: Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, двое погибших

Ночное ДТП на автодороге Дюртюли — Нефтекамск унесло жизни двух мужчин. За рулём Hyundai Solaris находился 19-летний водитель.
В ночь на 22 марта на автодороге Дюртюли — Нефтекамск вблизи села Новобиктово произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Башкирии.

19-летний водитель Hyundai Solaris потерял управление — машину вынесло в кювет, после чего она врезалась в дерево. В результате столкновения двое пассажиров — мужчины 36 и 50 лет — погибли на месте.

Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в декабре 2025 года на этой же дороге у села Куяново столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик MAN — один человек погиб.

В январе 2026 года в Нефтекамске на улице Трактовой произошло ДТП с участием Peugeot 307 и автобуса НефАЗ. 56-летний пассажир легковушки скончался на месте, водитель был госпитализирован.

По данным республиканской Госавтоинспекции, за первые девять месяцев 2025 года в Башкортостане зарегистрировано более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 308 человек, ещё около 2400 человек получили травмы различной степени тяжести.

