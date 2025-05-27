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Неизвестные устроили погром в двух парках поселка Чишмы в Башкирии

©администрация Чишминского района

В поселке Чишмы неизвестные устроили погром сразу в двух парках, сообщает местная администрация.

Вандалы прошлись по паркам как ураган: сломали скамейку, сожгли мусорный бак и затоптали клумбы в парке Победы. Затем они переместились в Ленинский парк, где сломали свежепосаженную липу и разгромили ограждение на детской спортплощадке.

сломанная скамейка
©администрация Чишминского района

Глава Чишминского района Ришат Мансуров заявил, что полиция уже взялась за поиск виновных. А на вопросы про камеры видеонаблюдения чиновник ответил в духе «хотели бы, да денег нет»: мол, работа ведется, но охватить все сразу невозможно.

сожженный мусорный контейнер
©администрация Чишминского района
клумба с цветами
©администрация Чишминского района
сломанное дерево
©администрация Чишминского района
сломанный светильник
©администрация Чишминского района

Складывается ощущение, что некоторые жители Чишмов решили, что парки – это слишком скучно, и добавили им немного хаоса. Главное теперь найти этих «ландшафтных дизайнеров» и показать им, как правильно благоустраивать территорию – желательно в рамках общественных работ.

вандализм в Башкирии происшествия в Чишминском районе Чишминский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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