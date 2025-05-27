Неизвестные устроили погром в двух парках поселка Чишмы в Башкирии

В поселке Чишмы неизвестные устроили погром сразу в двух парках, сообщает местная администрация.

Вандалы прошлись по паркам как ураган: сломали скамейку, сожгли мусорный бак и затоптали клумбы в парке Победы. Затем они переместились в Ленинский парк, где сломали свежепосаженную липу и разгромили ограждение на детской спортплощадке.

Глава Чишминского района Ришат Мансуров заявил, что полиция уже взялась за поиск виновных. А на вопросы про камеры видеонаблюдения чиновник ответил в духе «хотели бы, да денег нет»: мол, работа ведется, но охватить все сразу невозможно.

Складывается ощущение, что некоторые жители Чишмов решили, что парки – это слишком скучно, и добавили им немного хаоса. Главное теперь найти этих «ландшафтных дизайнеров» и показать им, как правильно благоустраивать территорию – желательно в рамках общественных работ.