Не ждите трех дней: с начала года в Башкирии пропали более 70 детей. Инструкция спасателей, которая может спасти жизнь

Только за первые два месяца 2026 года в Центр обработки вызовов Системы-112 Башкирии поступило свыше 70 звонков от родителей с сообщением: «Мой ребенок пропал». В Госкомитете РБ по ЧС развеяли главный и самый опасный миф о пропаже людей и объяснили, почему медлить нельзя ни секунды.
волонтеры лиза алерт
©«ЛизаАлерт»

Вопреки стереотипам, дети в республике чаще всего пропадают не в глухой тайге, а в плотной городской застройке. По данным экстренных ведомств, типичные сценарии исчезновения — это блуждание по незнакомым дворам, потеря ориентации в крупных торговых центрах или отклонение от привычного маршрута по дороге из школы.

Спасатели бьют тревогу и просят уфимцев забыть старое правило из кино: «Не нужно ждать трое суток — это абсолютный миф. Сообщать о пропаже можно и нужно немедленно!» — подчеркивают в Госкомитете. Чем раньше начнется поиск, тем выше шансы на благополучный исход, особенно в условиях февральских заморозков.

Если ребенок не выходит на связь, алгоритм действий должен быть мгновенным:

  • Немедленно звоните 112 или 102.
  • Четко назовите диспетчеру ФИО и возраст ребенка.
  • Обязательно укажите особенности здоровья (диабет, инвалидность, особенности развития — это кардинально меняет статус поиска).
  • Опишите одежду, особые приметы (родинки, шрамы) и назовите последнее место, где его видели.
  • Уточните детали: есть ли у ребенка с собой телефон, карманные деньги, и с кем он мог находиться.

Цена потерянного времени

Отметим, что проблема исчезновения людей в регионе стоит крайне остро. Только за минувший 2025 год волонтеры отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» приняли более 1100 заявок на поиск пропавших, из которых 75 человек были найдены погибшими. Как регулярно отмечают поисковики, главной причиной трагедий часто становится именно ложный стыд родителей: взрослые боятся «побеспокоить полицию зря» и ждут до темноты, упуская драгоценные первые часы.

Напомним, что именно весной городская среда становится особенно непредсказуемой. Вся Башкирия до сих пор помнит трагедию, начавшуюся в Уфе 30 марта 2024 года, когда 13-летний Павел и 14-летний Дамир Адигамов бесследно исчезли, просто отправившись на прогулку в районе лагеря «Чайка» около реки Белой. Этот случай стал горьким напоминанием о том, что безопасность детей в городе требует постоянного контроля.

