«Не замечали конфликтов»: что известно о семье выброшенного из окна ребенка в Уфе

Дикое утро в Уфе. 34-летний отец вышвырнул из окна трехлетнюю дочку. Ребенок в критическом состоянии, мужчина задержан. Соседи в шоке и дают разные показания.

Утром 9 октября в Уфе 34-летний мужчина выбросил свою трёхлетнюю дочь из окна квартиры на четвёртом этаже дома по улице Ульяновых. Девочка выжила, её доставили в детскую больницу №17. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое, ребёнок находится в реанимации после экстренной операции.

Комментарий Минздрава ©Минздрав по Башкирии

Около 9 утра соседи услышали сильный шум. По их словам, сначала из окна квартиры полетели вещи — игрушки, школьные принадлежности и бытовые предметы. Спустя некоторое время на земле под окнами обнаружили ребёнка.

В момент происшествия отец и дочь находились в квартире одни. Его жена, преподаватель английского языка, вместе со старшим, шестилетним сыном, была на лечении в санатории в другом регионе. Сам мужчина работает электриком.

Нейрохирурги провели двухчасовую операцию трехлетней девочке ©Минздрав Башкирии

Соседи отзываются о нём противоречиво. Одни утверждают, что он злоупотреблял алкоголем. Другие, напротив, характеризуют его как работящего семьянина, которого никогда не видели пьяным, и не замечали конфликтов в семье.

Мужчину задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Мотивы его поступка пока неизвестны.