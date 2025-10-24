Не уступила при повороте: в Баймаке 45‑летняя женщина устроила тройное ДТП

Вечером 24 октября в Баймаке произошла авария с участием трех автомобилей. Пострадали три человека, включая ребенка.

ДТП случилось около пяти часов вечера на проспекте Салавата Юлаева напротив дома № 21. 45-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo не уступила дорогу при повороте и столкнулась со встречной Honda Accord. От удара Volkswagen отбросило в Toyota Carina. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Травмы получили водитель Volkswagen, ее 10-летняя пассажирка и 45-летняя женщина из салона Toyota. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. После осмотра врачи отправили их на амбулаторное лечение.

Виновница аварии управляла автомобилем без прав. В 2023 году ее лишили водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Момент аварии в Баймакском районе ©БашДТП

Сотрудники ГИБДД Башкирии начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия. Водителю Volkswagen Polo грозит не только административная, но и уголовная ответственность за повторное управление автомобилем после лишения прав. По российскому законодательству за это предусмотрен штраф до 30 000 рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.

