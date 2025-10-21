0
Происшествия

«Не успел затормозить»: под Уфой водитель автофургона сбил дикого кабана

20 октября под Уфой водитель автофургона сбил кабана, перебегавшего трассу. После удара машина вылетела в кювет.
автофургон после дтп
©пресс-служба минэкологии Башкирии

ДТП произошло на 49-м километре трассы Булгаково — Инзер — Белорецк в Кармаскалинском районе. За рулём автофургона Mitsubishi находился водитель, который не успел затормозить перед внезапно выбежавшим на проезжую часть кабаном. Животное погибло на месте, сообщили в Минэкологии Башкирии.

Ущерб охотничьим ресурсам составит 30 тысяч рублей. Водитель может избежать выплат, если оформил полис ОСАГО — в этом случае компенсацию перечисляет страховая компания.

Что делать при ДТП с диким животным

Минэкологии Башкирии предупреждает: водителям запрещено подходить к сбитому зверю. Раненое животное может быть опасным. Нельзя забирать тушу с собой — это квалифицируется как браконьерство и влечёт уголовную ответственность.

Покидать место ДТП также запрещено. За оставление места происшествия водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. О случившемся нужно сообщить по телефону 112 или позвонить в минэкологии РБ по номеру (347) 218-04-30.

Как избежать столкновения с животными

Минприроды призывает водителей быть особенно внимательными в вечернее и ночное время. Именно тогда дикие звери наиболее активны. При движении вдоль лесных массивов нужно снижать скорость и следить за обочинами.

Если животное оказалось на дороге в свете фар, следует остановиться, выключить фары, оставив только габариты и аварийную сигнализацию. Сигналить не рекомендуется — громкий звук может спровоцировать агрессию или панику у зверя.

С начала 2025 года в Башкирии произошло 70 ДТП с участием диких животных — лосей, косуль и кабанов. Только в первые месяцы года на дорогах сбили 25 диких зверей, включая двух кабанов. За последние пять лет число аварий с косулями выросло в пять раз.

Эксперты связывают рост численности животных со снижением охотничьей активности. Квоты на добычу не осваиваются полностью — например, из 500–600 особей медведей охотники добывают только 10%. В результате звери чаще выходят на дороги в поисках пищи и новых территорий.

