«Не трогайте голыми руками!»: в Уфе спасли летучую мышь и напомнили о смертельной угрозе

В уфимской квартире на улице Машинистов спасатели вызволили летучую мышь. Крылатая гостья застряла в радиаторе отопления, но её аккуратно достали и отпустили на волю

Обычный вечер в уфимской квартире на улице Машинистов превратился в настоящую спасательную операцию. Жильцы обнаружили в радиаторе отопления нежданную гостью — застрявшую летучую мышь. Понимая, что дикое животное может быть опасно, они позвонили по номеру 112. Прибывшие на место спасатели Госкомитета РБ по ЧС аккуратно извлекли пленницу и выпустили ее на волю.

Этот случай — далеко не редкость, особенно в конце лета и начале осени. Именно в это время молодые особи рукокрылых начинают активно исследовать мир и по неопытности могут залететь в открытое окно, приняв его за вход в пещеру. Однако за милым видом этих созданий скрывается смертельная угроза.

Главная опасность — бешенство

Специалисты неустанно напоминают: никогда не трогайте летучих мышей голыми руками. Они, наряду с лисами, являются одними из главных природных переносчиков вируса бешенства. Для заражения человека достаточно одного укуса или даже попадания слюны животного на небольшую царапину. Если немедленно не начать курс прививок, заболевание в 100% случаев приводит к летальному исходу.

Что делать, если вас укусила летучая мышь?

Действовать нужно без промедления. Ваша жизнь зависит от скорости реакции:

Промойте рану теплой водой с хозяйственным мылом в течение 10-15 минут. Обработайте края раны спиртом или йодом. Немедленно обратитесь в ближайший травмпункт! Врач назначит курс жизненно важных антирабических прививок, который нельзя прерывать.

Важные соседи, а не вредители

Несмотря на опасность, летучие мыши — важнейшая часть экосистемы. В Башкирии обитает около 14 видов рукокрылых, и почти все они занесены в региональную Красную книгу. В Уфе чаще всего встречаются двухцветный кожан и северный кожанок. Каждая такая мышь за ночь съедает тысячи комаров и других насекомых-вредителей, принося огромную пользу. Поэтому наша задача — не вредить им, а при встрече просто довериться профессионалам.