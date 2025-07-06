Не рули, малайка: под Уфой у школьницы конфисковали «Хаммер»

В уфимском СНТ 13-летняя школьница попалась за рулём квадроцикла «Хаммер». Итог: транспорт на штрафстоянке, а родителям грозит статья за ненадлежащее воспитание.

Погоня за острыми ощущениями закончилась для 13-летней уфимской школьницы на штрафстоянке. В садовом товариществе «Восход Солнца» 4 июля сотрудники ДПС остановили квадроцикл «Хаммер», за рулём которого, к их удивлению, оказалась несовершеннолетняя девочка.

Инцидент произошёл во время профилактического рейда «Не рули, Малай!», направленного на предотвращение детского травматизма на дорогах. На место происшествия немедленно вызвали отца юной гонщицы. Транспортное средство было изъято и отправлено на спецстоянку.

Теперь семью ждут серьёзные разбирательства. Родителям грозит административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Решение о наказании будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних.