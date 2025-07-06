Не рули, малайка: под Уфой у школьницы конфисковали «Хаммер»

В уфимском СНТ 13-летняя школьница попалась за рулём квадроцикла «Хаммер». Итог: транспорт на штрафстоянке, а родителям грозит статья за ненадлежащее воспитание. ©ГАИ по Уфе
Погоня за острыми ощущениями закончилась для 13-летней уфимской школьницы на штрафстоянке. В садовом товариществе «Восход Солнца» 4 июля сотрудники ДПС остановили квадроцикл «Хаммер», за рулём которого, к их удивлению, оказалась несовершеннолетняя девочка.
Инцидент произошёл во время профилактического рейда «Не рули, Малай!», направленного на предотвращение детского травматизма на дорогах. На место происшествия немедленно вызвали отца юной гонщицы. Транспортное средство было изъято и отправлено на спецстоянку.
Теперь семью ждут серьёзные разбирательства. Родителям грозит административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Решение о наказании будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних.
Ну поймали ребёнка в дачном посёлке, не на проспекте же. Почему такая жёсткая реакция с эвакуацией квадроцикла?
Потому что закон не делает скидок на «покататься по просёлочной дороге». Любой квадроцикл с двигателем объёмом более 50 куб. см считается самоходной машиной, для управления которой нужны права тракториста-машиниста категории «А1». Их можно получить только с 16 лет. Дорога в садовом товариществе (СНТ) считается дорогой общего пользования, а значит, выезд на неё без прав — это грубое нарушение. Инспекторы действуют жёстко, потому что такие поездки часто заканчиваются трагедиями: у подростков нет ни навыков вождения, ни понимания рисков.
Хорошо, квадроцикл на штрафстоянке. Что дальше? Родители заплатят штраф и просто заберут его?
Не всё так просто. Это целая процедура. Во-первых, квадроцикл будут держать на спецстоянке, и за каждый день хранения придётся платить. Во-вторых, чтобы его забрать, владелец (отец или мать) должен будет предъявить квитанции об оплате всех штрафов. А штрафов будет несколько. Это как минимум оплата эвакуатора и самой стоянки, а главное — штраф за передачу управления лицу без прав.
О каких суммах идёт речь? Что на практике грозит родителям этой девочки?
Здесь два разных наказания. Первое — по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» (ст. 5.35 КоАП РФ), о которой говорят в новостях. Это скорее формальность: комиссия по делам несовершеннолетних вынесет предупреждение или символический штраф от 100 до 500 рублей.
Настоящий удар по семейному бюджету нанесёт другая статья — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). Здесь наказание куда серьёзнее — штраф в размере 30 000 рублей. Именно его придётся заплатить родителю, который купил квадроцикл и допустил ребёнка за руль.
Это единичный случай или в Уфе это повальная проблема?
Это системная проблема, особенно в летний период. Сам факт того, что ГИБДД проводит специальный рейд «Не рули, Малай!», говорит о масштабах. Только за последнюю неделю в Уфе, помимо этой 13-летней девочки, поймали 7-летнего мальчика на квадроцикле и ещё двух подростков 16 и 17 лет на мотоциклах. Каникулы превращаются для инспекторов в сезон охоты на юных гонщиков.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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