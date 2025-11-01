Не дождался пожарных: в Башкирии мужчина получил ожоги, спасая свою баню

Два пожара за день в Учалах и Белорецке. Пожилая пара и молодой мужчина получили ожоги и отравления. Герой-самоучка пытался потушить баню сам.

По данным МЧС, сразу три человека оказались в больнице после двух серьёзных возгораний в башкирских городах. Инциденты с разницей в несколько часов произошли в Учалах и Белорецке.

Пожар в Учалах: пострадала пожилая пара

Первый вызов поступил из Учалов, где пламя охватило кирпичный дом. Спасателям удалось оперативно справиться с огнём, однако без пострадавших не обошлось. Итогом ЧП стала госпитализация пожилой пары: 65-летнего мужчину и 64-летнюю женщину доставили в местную ЦРБ. Врачи диагностировали у них ожоги и отравление угарным газом.

Белорецк: неудачная попытка потушить баню

Следом эстафету перехватил Белорецк. Там на улице Новой загорелась баня общей площадью 10,5 кв.м. Владелец, 33-летний мужчина, решил не дожидаться профессионалов и бросился тушить огонь самостоятельно. Такая инициатива закончилась для него больничной койкой — с ожогами его увезли в Белорецкую ЦРБ. Пожар в итоге ликвидировали прибывшие расчёты.

Неутешительная статистика

Ситуация с пожарами в регионе остаётся напряжённой. По данным республиканского МЧС, с начала 2025 года в Башкирии было зафиксировано 6547 пожаров. В огне погибли 166 человек, а ещё 156 получили травмы различной степени тяжести. Среди основных причин возгораний специалисты называют неосторожность при обращении с огнём и неисправности электрооборудования или печей.