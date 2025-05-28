«Нарисуешь меня?» — в Уфе извращенец с пачкой денег домогался школьницы

Очередной маньяк терроризирует детей в Башкирии. На этот раз жертвой стала 13-летняя художница.

По данным UTV, инцидент произошел во дворе дома на улице Заки Валиди в Уфе. Девочка возвращалась с художественного пленэра, когда к ней подошел незнакомец.

Мужик начал приставать к ребенку — предлагал «нарисовать его», настойчиво знакомился и даже пытался засунуть в карман школьницы пачку пятитысячных купюр. Когда девочка отказалась, извращенец схватил ее за сумку и попытался потянуть к себе.

К счастью, подростку удалось вырваться и убежать в подъезд. Сейчас ребенок в шоке и боится выходить на улицу.

Мама обратилась в полицию. Девочка по памяти нарисовала портрет маньяка —художественные навыки пригодились не только для творчества, но и для поимки преступника.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения и разыскивает подозреваемого.

Напомним, это уже третий случай приставаний к детям в Уфе за месяц. Родители, будьте бдительны — похоже, в городе орудует серийный извращенец.