Находившийся в розыске мужчина ударил знакомого ножом в Башкирии

В Федоровском районе Башкирии мужчина с судимостью, находившийся в розыске, во время совместного распития алкоголя ударил знакомого ножом в грудь. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.

В Федоровском районе Республики Башкортостан зафиксировано нападение с применением холодного оружия. Сообщение о пострадавшем поступило из больницы в местное подразделение МВД — туда доставили мужчину с ножевым ранением. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний знакомый пострадавшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Дополнительно выяснилось, что задержанный числился в розыске.

По предварительным данным, в день инцидента оба мужчины совместно употребляли спиртное. Во время застолья между ними возникла ссора, переросшая в драку. В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес приятелю удар ножом в область грудной клетки.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

