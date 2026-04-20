Находившийся в розыске мужчина ударил знакомого ножом в Башкирии

В Федоровском районе Башкирии мужчина с судимостью, находившийся в розыске, во время совместного распития алкоголя ударил знакомого ножом в грудь. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.
В Федоровском районе Республики Башкортостан зафиксировано нападение с применением холодного оружия. Сообщение о пострадавшем поступило из больницы в местное подразделение МВД — туда доставили мужчину с ножевым ранением. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний знакомый пострадавшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Дополнительно выяснилось, что задержанный числился в розыске.

По предварительным данным, в день инцидента оба мужчины совместно употребляли спиртное. Во время застолья между ними возникла ссора, переросшая в драку. В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес приятелю удар ножом в область грудной клетки.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее житель Бирского района Башкирии стал фигурантом уголовного дела после того, как во время пьяной ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому. Аналогичная схема конфликта, связанного с совместным употреблением алкоголя, фиксируется в регионе не впервые.

В апреле 2025 года житель Башкирии был осуждён на 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за попытку убийства племянника. В ходе конфликта он попытался ударить родственника ножом в голову и шею. Затем произвёл выстрел из травматического пистолета в грудь.

В марте 2026 года Баймакский районный суд вынес приговор жительнице района, которая в ходе бытовой ссоры нанесла мужу несколько ударов ножом. Впоследствии Верховный суд Республики Башкортостан отменил первоначальный приговор и осудил женщину за убийство супруга, назначив ей 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Похожие записи
0
20.04.2026
Происшествия

В центре Уфы иномарка протаранила магазин бытовой техники

авто после дтп
Kia Rio столкнулась со зданием магазина бытовой техники на улице Карла Маркса в Уфе 20 апреля. Водитель пытался уклониться от разворачивавшегося автомобиля. Пострадавших нет, машина получила механические повреждения.
0
20.04.2026
Происшествия

В Уфе двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом

автомобиль скорая помощь
В посёлке Новые Черкассы в Уфе 19 апреля женщина и двое её детей получили отравление угарным газом. Дети находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, жизни пострадавших вне опасности.
0
20.04.2026
Криминал

Житель Башкирии создал фейковый аккаунт бывшей жены в соцсети с ее интимными фото

погоны прокуратуры
Прокуратура Башкирии направила в суд дело 37-летнего жителя Кумертау, который зарегистрировал в соцсети аккаунт от имени бывшей супруги и опубликовал там её интимные фото и сведения о состоянии здоровья.
0
20.04.2026
Новости

Премьер-министр Назаров устроил разнос главам районов Башкирии из-за мусора

вывоз мусора
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провёл жёсткое совещание с главами муниципалитетов по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами — разбирал затянутый ремонт площадок, сломанные контейнеры
0
20.04.2026
Происшествия

Житель Уфы майнил крипту в СНТ и не платил за электричество 1,5 года

электрические предохранители
Житель Уфы оборудовал на садовом участке ферму для добычи криптовалюты и почти полтора года не платил за большую часть потреблённой электроэнергии, перепрограммировав прибор учёта.
0
20.04.2026
Происшествия

В Уфе водитель без прав на кроссовом мотоцикле попал с пассажиром в ночное ДТП

питбайк после дтп
Ночью 20 апреля в Уфе 20-летний водитель без прав на кроссовом мотоцикле Darex столкнулся с Hyundai Santa Fe на проспекте Октября. Обоих участников ДТП госпитализировали с травмами.
0
20.04.2026
Здоровье

В Башкирии назвали район с наибольшей заболеваемостью раком

пробирки с биоматериалом
В 2024 году заболеваемость злокачественными новообразованиями в Башкирии выросла на 4,6%. Самый высокий показатель зафиксирован в Альшеевском районе, самый низкий — в Хайбуллинском.
0
19.04.2026
Новости

Нацпарк «Башкирия» показал, как готовится к приёму туристов

лесник вырезвет фигуры из дерева
Национальный парк «Башкирия» в Бурзянском районе завершает подготовку к туристическому сезону: заменён настил на смотровой площадке, появилась новая скамейка и деревянные фигуры на экотропах.
