Находились в состоянии наркотического опьянения: в Башкирии стрелявший в отдыхающих из травмата общественник рассказал свою версию происшествия

Отдых на Голубом озере в Башкирии закончился стрельбой. 27-летний общественник Артём А. ранил двоих из травмата. Сам он уверяет, что защищался.

19 октября в Кармаскалинском районе Башкортостана член общественной организации открыл стрельбу по отдыхающим на Голубом озере, ранив нескольких человек. Стрелком оказался 27-летний житель Уфы Артём А., заместитель начальника отдела по связям с силовыми структурами «Комитета по противодействию коррупции». Удостоверение этой организации он получил всего за четыре дня до инцидента.

Как развивался конфликт

Компания друзей приехала отдохнуть к озеру возле деревни Новомусино и включила музыку на берегу. К ним с территории базы отдыха подошли двое полуголых мужчин и потребовали покинуть место. Один из них, размахивая документом, похожим на удостоверение сотрудника МВД, угрожал привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка.

Когда переговоры не помогли, а отдыхающие схватились за камни для защиты, мужчина достал травматический пистолет и перцовый баллончик. Он распылил газ и открыл огонь. В результате стрельбы один из пострадавших, Владислав, получил огнестрельные ранения копчика и ноги, его друг пострадал от повреждений позвоночника и кисти.

Комментарий стрелка

После инцидента Артём А. в разговоре с журналистами заявил, что «подумает, как лучше подать информацию о случившемся», и прервал разговор. По версии стрелка, он попросил отдыхающих прекратить нарушать общественный порядок. Травматический пистолет находился у него на законных основаниях.

«Так и вели себя нападавшие, чуть не проломившие мне голову булдыжником, в ответ на мою просьбу прекратить нарушать общественный порядок. Предполагаю, что находились в состоянии наркотического опьянения, потому что так активно вести себя в 7:30 утра-нереально. На место сразу же была вызвана полиция. Оставлено обращение и объяснение. Все мои действия были вызваны необходимостью защищать свою жизнь», — написал стрелявший в соцсетях, приложив видео.

Что известно о стрелке

Артём А. является членом местного отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции». Он занимал должность заместителя начальника отдела по связям с силовыми структурами, получив удостоверение всего четыре дня назад. В МВД Башкирии подтвердили, что стрелок официально не работает в полиции, а размахивал удостоверением общественной организации.

Расследование

В МВД по Кармаскалинскому району подтвердили инцидент, отметив, что стрельба произошла «из-за внезапно возникшей ссоры» между двумя компаниями отдыхающих. Следственно-оперативная группа начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пострадавшие с тяжелыми ранениями планируют подать заявление в полицию.