Над Уфой сбили два БПЛА: Глава Башкирии раскрыл детали ЧП

Утром Уфу всполошил дым над промзоной и перебои со связью. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил: завод Башнефти атаковали два дрона. Охрана открыла огонь, аппараты сбиты.

Утром жители Уфы наблюдали столб дыма над северной промзоной, жаловались на сбои в работе интернета, а небо над столицей Башкирии временно закрыли для полётов. Как позже прояснил ситуацию глава республики Радий Хабиров, причиной переполоха стала атака беспилотников.

Целью дронов стал один из объектов «Башнефти». По словам руководителя региона, первый беспилотный аппарат был замечен заранее, и за ним велось наблюдение. Когда он приблизился к предприятию, охрана встретила его огнём из тяжёлого стрелкового оружия.

Подбитый аппарат рухнул на территорию завода. Падение спровоцировало возгорание, но, по предварительным данным, обошлось без серьёзных последствий для производственной площадки. Самое главное — никто из сотрудников не пострадал.

Однако на этом инцидент не закончился. Вскоре был нейтрализован второй дрон, летевший к той же цели. Сейчас специалисты оценивают возможный ущерб от его падения. Радий Хабиров заверил, что ситуация находится под полным контролем.

На территорию завода оперативно съехались все экстренные службы. Там работают силовики, руководство компании и даже представители Минэкологии, которые должны оценить влияние пожара на окружающую среду. Все подразделения в республике приведены в боевую готовность.