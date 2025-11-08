Над Башкирией сбили летевший вглубь России украинский БПЛА

Утром 8 ноября над Башкирией сбили украинский БПЛА. Аэропорт Уфы временно закрывали, а в регионе на несколько часов вводили режим опасности.

Утром 8 ноября силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над территорией Башкирии. Эта атака стала частью массированного налета на семь регионов страны и привела к временному закрытию аэропорта в Уфе. Об этом сообщает РБК-Уфа.

По данным Министерства обороны РФ, беспилотник был сбит в период с 9:00 до 12:00 по московскому времени. В связи с угрозой в республике вводился режим беспилотной опасности, который был отменен во второй половине дня. Для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации Росавиация вводила ограничения на работу уфимского аэропорта, которые действовали более пяти часов.

Всего за утро 8 ноября российские военные сообщили об уничтожении восьми украинских дронов. Помимо Башкирии, по два аппарата были сбиты над Новгородской областью, и по одному — над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областями и Московским регионом.

Масштаб атаки 8 ноября

В ночь на 8 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 79 беспилотников над несколькими регионами России. Основные удары пришлись на энергетическую инфраструктуру и жилые районы.

В результате атак были зафиксированы следующие последствия:

В Саратове обломки дронов повредили жилые дома, пострадал один местный житель.

В Волгоградской области из-за ударов по энергообъектам несколько населенных пунктов остались без света.

В Курской области была совершена попытка атаки на одну из ТЭЦ, а в Рыльском районе дрон попал в гражданский автомобиль.

На территории Липецкой, Воронежской, Пензенской и Оренбургской областей вводились различные уровни «воздушной опасности».

Напомним, двумя днями ранее, 6 ноября, над республикой уже были перехвачены два украинских дрона. Инциденты также приводили к введению беспилотной опасности и временному закрытию аэропорта. Всего в тот день над четырьмя регионами России было уничтожено 14 БПЛА.