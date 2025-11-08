0
1 час
Происшествия

Над Башкирией сбили летевший вглубь России украинский БПЛА

Утром 8 ноября над Башкирией сбили украинский БПЛА. Аэропорт Уфы временно закрывали, а в регионе на несколько часов вводили режим опасности.
рука бойца держат автомат
©Минобороны РФ

Утром 8 ноября силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над территорией Башкирии. Эта атака стала частью массированного налета на семь регионов страны и привела к временному закрытию аэропорта в Уфе. Об этом сообщает РБК-Уфа.

По данным Министерства обороны РФ, беспилотник был сбит в период с 9:00 до 12:00 по московскому времени. В связи с угрозой в республике вводился режим беспилотной опасности, который был отменен во второй половине дня. Для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации Росавиация вводила ограничения на работу уфимского аэропорта, которые действовали более пяти часов.

Всего за утро 8 ноября российские военные сообщили об уничтожении восьми украинских дронов. Помимо Башкирии, по два аппарата были сбиты над Новгородской областью, и по одному — над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областями и Московским регионом.

Масштаб атаки 8 ноября

В ночь на 8 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 79 беспилотников над несколькими регионами России. Основные удары пришлись на энергетическую инфраструктуру и жилые районы.

В результате атак были зафиксированы следующие последствия:

  • В Саратове обломки дронов повредили жилые дома, пострадал один местный житель.
  • В Волгоградской области из-за ударов по энергообъектам несколько населенных пунктов остались без света.
  • В Курской области была совершена попытка атаки на одну из ТЭЦ, а в Рыльском районе дрон попал в гражданский автомобиль.
  • На территории Липецкой, Воронежской, Пензенской и Оренбургской областей вводились различные уровни «воздушной опасности».

Напомним, двумя днями ранее, 6 ноября, над республикой уже были перехвачены два украинских дрона. Инциденты также приводили к введению беспилотной опасности и временному закрытию аэропорта. Всего в тот день над четырьмя регионами России было уничтожено 14 БПЛА.

Похожие записи
0
08.11.2025
Новости

«Отмена тревоги пришла, когда уже действовала новая»: жители Башкирии рассказали о хаосе с СМС об атаках беспилотников

удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
Жители Башкирии получают СМС-сообщения об угрозе атак беспилотников со значительными задержками, которые делают рассылку неэффективной и создают путаницу.
0
08.11.2025
Новости

«Покиньте улицы, не подходите к окнам»: в Башкирии ввели режим беспилотной опасности и закрыли главный аэропорт

надпись на форме мчс
В Башкирии утром 8 ноября снова объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно приостановил полёты, а власти попросили жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон
-1
08.11.2025
Новости

Жители Уфы сообщили о массовом отключении мобильного интернета

смартфон лежит на столе
Утром 8 ноября жители Башкирии столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности. Отключения мешают навигации вражеских беспилотников.
0
06.11.2025
Новости

«Держитесь подальше от окон». Жителей Башкирии вновь предупредили об атаке БПЛА

бпла
В Башкирии снова объявили опасность атаки дронов — второй раз за день. Утром ПВО уже сбили один аппарат, а аэропорты Уфы и Оренбурга временно не работали.
0
06.11.2025
Новости

Стало известно, какие рейсы задержали в аэропорту Уфы из-за угрозы атаки БПЛА

пассажиры в аэропорту
Аэропорт Уфы снова закрыли из-за угрозы с воздуха. Пассажиры международных и внутренних рейсов изучают онлайн-табло в ожидании вылета. Спойлер: ждать придётся долго.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии отключили мобильный интернет ради безопасности

человек пользуется смартфоном
Утром 6 ноября жители Башкирии снова остались без мобильного интернета. Власти объясняют это необходимостью защиты от беспилотников, но не работают даже сайты из «белого списка», а уфимцам рекомендуют носить с собой наличные.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии объявили об опасности атаки БПЛА и закрыли аэропорт

надпись на форме мчс
Утром 6 ноября жителям Башкирии разослали экстренное предупреждение о возможной атаке дронов. Людям рекомендовали срочно покинуть открытые участки и не подходить к окнам.
