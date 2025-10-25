0
7 часов
Происшествия

Начал дымиться прямо на парте: в Уфе взорвался телефон школьницы

Во время урока в уфимской школе №160 взорвался мобильный телефон ученицы. Благодаря быстрой реакции учителя никто не пострадал.
айфон в руках
©Imagen 3

Инцидент случился 24 октября прямо во время занятий. Смартфон школьницы внезапно начал дымиться. Учительница заметила дым, тут же забрала устройство у девочки и положила на свой стол. В этот момент телефон взорвался. Детей эвакуировали из класса, урок прервали. Об этом сообщает Рен-ТВ.

Пострадавших среди учеников нет. Причины возгорания устройства устанавливаются. Эксперты проверяют, не был ли причиной дефект аккумулятора или нарушение правил эксплуатации смартфона.

Почему взрываются телефоны

Аккумулятор смартфона взрывается из-за короткого замыкания между катодом и анодом. При этом резко растет сила тока, батарея разогревается до 80-90 градусов. Возникает реакция между расплавленным литием и электролитом, выделяются взрывоопасные соединения.

Основные причины взрывов — механические повреждения, перегрев, использование неоригинальных зарядок. Падения, удары или проколы повреждают оболочку батареи и вызывают короткое замыкание. Опасно оставлять телефон на солнце или заряжать во время игры.

Это не первый случай взрыва телефона в российских школах. В Липецке 22-летний мужчина попал в больницу с ожогами ягодиц и промежности после взрыва смартфона в заднем кармане брюк. 16 октября во Владивостоке у восьмиклассника взорвался телефон на перемене после того, как подросток тыкал в устройство ручкой. В октябре 2024 года в Анапе эвакуировали 1500 учеников после взрыва телефона ученика.

Как избежать взрыва

Используйте только исправную технику и оригинальные зарядные устройства. Не оставляйте смартфон на солнце, батарее или других источниках тепла. Если устройство перегревается при зарядке, отключите его от сети. Регулярно проверяйте телефон на вздутие, протечки или посторонние запахи.

