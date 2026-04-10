На заводе в Башкирии на маляра упала конструкция весом 675 кг

675-килограммовая камера опрокинулась на работницу — женщина погибла на месте.

В Туймазинском районе Башкортостана завершилось досудебное расследование гибели сотрудницы завода «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Дело передали в Туймазинский межрайонный суд. Об этом сообщили Следственный комитет и прокуратура республики.

Несчастный случай произошел вечером 22 мая 2024 года в котельно-сварочном цехе. Маляр начала окрашивать металлическую камеру весом 675 кг. Конструкция стояла на тележке без упоров и креплений — и опрокинулась на женщину. Она погибла на месте.

По версии следствия, начальник цеха не проверил устойчивость груза перед началом работ. Старший мастер допустил бригаду маляров к заданию, не убедившись в надёжности фиксации детали. Обоим предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлёкшем гибель человека по неосторожности. Свою вину они не признали.

Это дело — не единственное. По данным Государственной инспекции труда Башкортостана, за первые пять месяцев 2025 года надзорные органы выявили 32 факта сокрытия несчастных случаев работодателями. Пятеро пострадавших погибли. Больше всего скрытых инцидентов — в строительстве и промышленности: по шесть в каждой из отраслей.

В августе 2025 года в Стерлитамаке погиб мастер ООО «Стерлитамакская сантехническая компания». Мужчину засыпало грунтом при обвале стенок траншеи глубиной около 2,3 метра. Государственная инспекция труда Республики Башкортостан установила грубые нарушения требований охраны труда.

Статистика тревожная. Число выявленных скрытых производственных случаев в 2025 году уже превысило показатель всего прошлого года: 32 против 27. Руководитель инспекции Татьяна Астрелина заявила, что ведомство наладило взаимодействие с медучреждениями и правоохранителями для своевременного выявления таких фактов.

Тем временем Минтруда России включило в план законопроектной деятельности на 2026 год изменения в Трудовой кодекс. Они касаются расследования и учёта несчастных случаев на производстве, а также профилактики нарушений охраны труда с применением цифровых инструментов.