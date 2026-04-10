Происшествия

На заводе в Башкирии на маляра упала конструкция весом 675 кг

675-килограммовая камера опрокинулась на работницу — женщина погибла на месте.
В Туймазинском районе Башкортостана завершилось досудебное расследование гибели сотрудницы завода «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Дело передали в Туймазинский межрайонный суд. Об этом сообщили Следственный комитет и прокуратура республики.

Несчастный случай произошел вечером 22 мая 2024 года в котельно-сварочном цехе. Маляр начала окрашивать металлическую камеру весом 675 кг. Конструкция стояла на тележке без упоров и креплений — и опрокинулась на женщину. Она погибла на месте.

По версии следствия, начальник цеха не проверил устойчивость груза перед началом работ. Старший мастер допустил бригаду маляров к заданию, не убедившись в надёжности фиксации детали. Обоим предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлёкшем гибель человека по неосторожности. Свою вину они не признали.

Это дело — не единственное. По данным Государственной инспекции труда Башкортостана, за первые пять месяцев 2025 года надзорные органы выявили 32 факта сокрытия несчастных случаев работодателями. Пятеро пострадавших погибли. Больше всего скрытых инцидентов — в строительстве и промышленности: по шесть в каждой из отраслей.

В августе 2025 года в Стерлитамаке погиб мастер ООО «Стерлитамакская сантехническая компания». Мужчину засыпало грунтом при обвале стенок траншеи глубиной около 2,3 метра. Государственная инспекция труда Республики Башкортостан установила грубые нарушения требований охраны труда.

Статистика тревожная. Число выявленных скрытых производственных случаев в 2025 году уже превысило показатель всего прошлого года: 32 против 27. Руководитель инспекции Татьяна Астрелина заявила, что ведомство наладило взаимодействие с медучреждениями и правоохранителями для своевременного выявления таких фактов.

Тем временем Минтруда России включило в план законопроектной деятельности на 2026 год изменения в Трудовой кодекс. Они касаются расследования и учёта несчастных случаев на производстве, а также профилактики нарушений охраны труда с применением цифровых инструментов.

27.03.2026
В Башкирии рабочий погиб при падении с восьмиметровой высоты на стройке ледовой арены

На строительной площадке ледовой арены в Дюртюлях 27 марта металлическая балка с двумя рабочими обрушилась с высоты восьми метров. Один из них погиб. Об этом сообщила руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина.
17.03.2026
В Башкирии слесаря засыпало породой и затянуло в дробильную установку

В Белорецком районе Башкирии 48-летний слесарь-ремонтник предприятия «Фабрика строительного камня «Доломит» погиб при очистке вибропитателя — его засыпало породой и затянуло в механизм.
09.03.2026
В Башкирии лыжник на полном ходу сбил девушку на курорте «Абзаково» и скрылся на белой Kia Rio

На горнолыжном курорте в Белорецком районе Башкирии 32-летний житель Оренбурга снёс девушку на трассе и скрылся, не оказав помощи. Пострадавшую прооперировали.
07.03.2026
Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Туймазинском районе Башкирии

В селе Чуваш-Улканово Туймазинского района вечером 6 марта сгорел частный дом — при разборе завалов обнаружены тела трёх мужчин.
18.02.2026
В Туймазинском районе Башкирии 21-летний водитель «Нивы» погиб в ДТП с КамАЗом

В Туймазинском районе погиб 21-летний водитель «Нивы» после столкновения с КамАЗом на встречной полосе. Авария произошла на 1297-м км трассы М-5.
17.02.2026
На трассе М5 в Туймазинском районе в ДТП с грузовиком погибла 25-летняя девушка

Ночью 17 февраля в Туймазинском районе столкнулись «Лада Гранта» и грузовой Volvo. 25-летняя водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия.
03.02.2026
В Башкирии при диспансеризации у сельчанки выявили рак молочной железы

В Башкирии плановый медосмотр помог выявить онкологическое заболевание на ранней стадии у жительницы Туймазинского района
