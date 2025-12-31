На Западном обходе Уфы в ДТП погибла девушка, двое госпитализированы

На 52-м км западного обхода Уфы столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Круз». Водитель отечественного авто погибла, двое из иномарки госпитализированы.

Госавтоинспекция Башкортостана сообщила о дорожном происшествии с летальным исходом в Благовещенском районе. Авария случилась днем 31 декабря на 52-м километре автодороги «Западный обход Уфы». Участниками инцидента стали автомобили «Лада Гранта» и «Шевроле Круз».

По предварительным данным ведомства, в результате удара 24-летняя девушка, находившаяся за рулем отечественной машины, скончалась до приезда медиков. Водитель иномарки, мужчина 65 лет, и его 54-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа. Эксперты устанавливают причины столкновения и последовательность действий водителей. Движение на участке дороги частично ограничено для проведения следственных мероприятий.

Ранее в тот же день, 31 декабря, в Благовещенском районе зафиксировано еще одно ДТП со смертельным исходом. На 52-м километре трассы Уфа — Янаул произошло столкновение трех транспортных средств: Renault Logan, Lada Granta и ВАЗ-2115. В той аварии погиб 81-летний пассажир «Рено», водитель ВАЗа также был госпитализирован.

Трасса «Западный обход Уфы» неоднократно фигурировала в сводках происшествий за 2025 год. В марте здесь произошло столкновение легкового автомобиля Lexus с грузовиком, в котором, по предварительным данным, погиб депутат уфимского горсовета. В ноябре на 53-м километре этой же дороги под колесами «Нивы» погиб пешеход.