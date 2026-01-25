На выезде из Уфы столкнулись шесть иномарок

На Затонском шоссе в Уфе произошло ДТП с участием шести иномарок. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

Вечером 24 января на Затонском шоссе в Уфе произошла массовая авария. В районе Базисного проезда столкнулись шесть легковых автомобилей. Люди в происшествии не пострадали, машины получили повреждения.

©UTV

По данным ГИБДД, ДТП случилось в потоке, который двигался на выезд из города. Авария разделилась на два эпизода.

Сначала водитель кроссовера Subaru Forester врезался в ехавший впереди Volkswagen Polo. От удара немецкий седан отбросило на Audi A5.

Следом на этом же участке столкнулась вторая группа машин. Водитель электрического Chevrolet Volt въехал в Chevrolet Cobalt, который по инерции ударил внедорожник Lexus LX 570.

Прибывшие на место медики осмотрели участников ДТП, госпитализация никому не потребовалась. Основной ущерб — разбитые бамперы и кузовные детали дорогих иномарок. Из-за аварии на полосе образовалась пробка, движение в сторону Затона было временно затруднено.

Это уже второе ДТП с шестью участниками в Уфе за первый месяц 2026 года. 4 января на проспекте Октября 20-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и протаранил Renault Logan. По цепочке задело еще четыре машины: Kia Rio, Skoda Rapid, Mazda CX-6 и Toyota Land Cruiser. Тогда пострадала 51-летняя пассажирка «Рено».

Самая крупная авария последнего времени произошла осенью 2025 года. Тогда у грузовика Shacman отказали тормоза, и он снес 11 автомобилей. В той трагедии погибли два человека.