На улице Менделеева в Уфе загорелась квартира в 20-этажном доме

Вечером 5 апреля в 20-этажном жилом доме на улице Менделеева в Уфе загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные вывели из задымлённого здания 18 человек, ещё 113 жильцов покинули дом самостоятельно. Пострадавших нет.
спасатель на месте пожара
Вечером 5 апреля жители 20-этажного дома на улице Менделеева в Уфе сообщили в экстренные службы о пожаре. По данным МЧС по Республике Башкортостан, огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже и уничтожил 15 квадратных метров жилья.

квартира после пожара
Спасатели в средствах защиты органов дыхания зашли в задымлённый подъезд и эвакуировали 18 человек — в том числе семерых детей. До их прибытия 113 жильцов, включая девятерых несовершеннолетних, вышли из здания сами. Всего дом покинули 131 человек. Никто не пострадал.

квартира после пожара
Причины возгорания выясняет дознаватель МЧС.

Это не первый пожар в многоэтажках Уфы за последние месяцы. 6 января 2026 года огонь охватил квартиру на 25-м этаже высотки на улице Комсомольской. По данным kp.ru, пожарные локализовали огонь и вывели 50 человек, среди которых были дети.

12 марта 2026 года в 25-этажном доме на улице Купцова огнеборцы спустили семилетнего мальчика, который был в квартире один. Ребёнка вынесли по лестнице с применением специального спасательного устройства. Ещё пятерых жильцов — в том числе двоих детей — вывела муниципальная пожарная охрана Уфы.

4 апреля 2026 года в Белорецке в задымлённом здании бытового обслуживания спасатели вывели 25 человек, в том числе двоих детей. Ещё 30 человек покинули помещения самостоятельно до прибытия пожарных.

31 марта 2026 года при пожаре в многоквартирном доме на улице Кирова в Кировском районе Уфы сотрудники МЧС спасли десятерых жильцов, включая троих детей. Ещё 70 человек спустились самостоятельно. 47-летний мужчина попал в больницу с тяжёлым отравлением продуктами горения.

