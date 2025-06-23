На улице Бехтерева в Уфе задержали участников массовой драки

Telegram-канал «БашДТП» опубликовал кадры ночной драки на улице Бехтерева в Уфе. Четверо участников выясняли отношения около двадцати минут, пока не приехали силовики.

Конфликт разгорелся между двумя парами противников. Молодые люди напали на мужчин постарше якобы из-за сигарет. На записи видно, как один из агрессоров бьёт лежачего противника, а второй пытается стянуть одежду с оппонента.

Потасовка приобрела затяжной характер. Взрослый участник прижал одного из нападавших к асфальту, но товарищ последнего быстро подоспел на выручку.

Финал драки оказался кровавым. По словам очевидца, одному из участников «пробили голову». Нападавшие попытались скрыться в пункте выдачи Wildberries, расположенном в том же доме, но полиция их настигла.

Медики и стражи порядка прибыли через полчаса после начала инцидента. Пострадавшему оказали помощь на месте, хулиганов задержали. Автор видео отметил, что всё могло закончиться значительно хуже.

Криминальная обстановка в Башкирии остаётся напряжённой. По данным МВД России за январь-апрель 2025 года, в республике зарегистрировано 5548 тяжких и особо тяжких преступлений — на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по числу серьёзных правонарушений, уступая только Татарстану.

Массовые драки стали привычным явлением для уфимских улиц. В апреле около ночного клуба на Коммунистической пострадали пять человек, двоим нанесли ножевые ранения. А в январе в центре города произошла очередная групповая потасовка, которая также попала на видео и дошла до правоохранителей.