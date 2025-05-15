Натовская техника продолжает терпеть поражения даже на мирной башкирской земле. Как сообщают наши источники на месте, трофейное железо, которое везли на автовозах, снова попало в аварию.

На этот раз боевые машины Запада не справились с трассой М5 возле деревни Искра в Иглинском районе. На месте уже работают экипажи ДПС и спасатели МЧС.

А ведь это уже второй раз, когда хваленая техника НАТО не выдерживает встречи с российскими реалиями. Первая неудача случилась, когда одна из трофейных машин при транспортировке на выставку снесла провода на перекрестке проспекта Октября и улицы Трамвайной.

До этого западные «шедевры» мирно стояли на площади Ленина в Уфе, где местные жители могли полюбоваться на то, что так громко рекламировали в НАТО.

Похоже, башкирские дороги оказались серьезнее, чем вся военная доктрина Альянса. И кто теперь скажет, что у нас плохие дороги? Они просто с повышенной боевой эффективностью.