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На уфимской трассе «поразили» НАТОвскую боевую технику

©Честный репортаж

Натовская техника продолжает терпеть поражения даже на мирной башкирской земле. Как сообщают наши источники на месте, трофейное железо, которое везли на автовозах, снова попало в аварию.

На этот раз боевые машины Запада не справились с трассой М5 возле деревни Искра в Иглинском районе. На месте уже работают экипажи ДПС и спасатели МЧС.

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А ведь это уже второй раз, когда хваленая техника НАТО не выдерживает встречи с российскими реалиями. Первая неудача случилась, когда одна из трофейных машин при транспортировке на выставку снесла провода на перекрестке проспекта Октября и улицы Трамвайной.

До этого западные «шедевры» мирно стояли на площади Ленина в Уфе, где местные жители могли полюбоваться на то, что так громко рекламировали в НАТО.

Похоже, башкирские дороги оказались серьезнее, чем вся военная доктрина Альянса. И кто теперь скажет, что у нас плохие дороги? Они просто с повышенной боевой эффективностью.

дтп в Иглинском районе Иглинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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