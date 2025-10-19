На трассе в Баймакском районе Башкирии три человека погибли после столкновения с лошадью

Жесткое ДТП в Баймакском районе. Водитель Exeed после столкновения с лошадью вылетел на встречку и протаранил Matiz. Три человека из малолитражки погибли.

Ночью 19 октября на 143-м километре автодороги Магнитогорск — Ира в Баймакском районе Башкирии погибли три человека. 42-летний водитель Exeed сбил лошадь, машину отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Daewoo Matiz, сообщили в республиканском ГАИ.

Что случилось

От удара о животное внедорожник выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с малолитражкой. На месте погибли 53-летний водитель Daewoo и два его пассажира — мужчины 74 и 53 лет. Водитель Exeed не пострадал.

На место выезжали прокурор Баймакского района Нур Киреев, сотрудники ГИБДД и МЧС. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем гибель двух или более человек.

В Баймакском районе в аварии погибли 3 человека ©ГАИ по Башкирии

Почему это опасно для водителей

Столкновение с крупным животным на трассе почти не оставляет шансов среагировать. Лошадь весит 400-600 кг — при ударе машину отбрасывает, водитель теряет управление. Особенно опасны встречи с животными ночью, когда их не видно на неосвещенной дороге.

В Башкирии бродячие лошади — системная проблема. Животные гуляют без присмотра, выходят на дороги, владельцев часто невозможно установить. В Белорецком районе за 2017-2019 годы произошло около 150 наездов на животных.

Похожие случаи

Это уже второе смертельное ДТП с лошадью в Башкирии за месяц. 4 октября в Бижбулякском районе 24-летний водитель Lada Priora сбил лошадь, машина перевернулась в кювет. Погибли сам водитель и два его пассажира — 17-летние девушка и юноша.

С начала 2025 года в республике зарегистрировано 70 ДТП с дикими животными — лосями, косулями, кабанами. Число аварий с косулями за пять лет выросло в пять раз. В таких ДТП гибнут не только животные, но и люди.

Власти пытаются решить проблему. В Белорецком районе с 2020 года работают «штрафстоянки» для бродячего скота — за содержание животного владелец платит 2853 рубля, плюс штраф до 3000 рублей. После введения системы количество аварий снизилось почти на четверть.

На опасных участках дорог устанавливают знаки «Дикие животные», но проблема остается острой.