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На трассе в Башкирии разбилась семья с ребёнком

©ГАИ по Башкирии

Жуткая авария с тремя машинами и маленьким ребёнком произошла на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщает ГИБДД Башкортостана.

Сегодня днём на 1358-м километре трассы в Буздякском районе столкнулись грузовик МАН, ГАЗ и «десятка». Из искорёженного автомобиля, в который превратилась легковушка, извлекли трёх пострадавших — водителя и двоих пассажиров, включая 9-летнего мальчика.

автомобиль после аварии
©ГАИ по Башкирии

Все трое сейчас в больнице с травмами. Про состояние ребёнка информации нет.

На месте уже работают инспекторы ГАИ и все экстренные службы. Трасса почти парализована — водители стоят в пробке и объезжают место ДТП по обочине.

автомобиль после аварии
©ГАИ по Башкирии

Судя по предварительной картине, «десятка» на скорости врезалась в заднюю часть ГАЗели, а потом её выбросило под фуру. Силы удара хватило, чтобы смять весь «передок» легковушки. Если бы малыш сидел впереди, всё могло закончиться печально.

Редакцию Ньюс-Баш напоминает: водители, не гоните, особенно когда везёте детей! Лучше опоздать на работу, чем на всю жизнь в больницу.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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