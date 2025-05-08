На трассе в Башкирии разбилась семья с ребёнком

Жуткая авария с тремя машинами и маленьким ребёнком произошла на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщает ГИБДД Башкортостана.

Сегодня днём на 1358-м километре трассы в Буздякском районе столкнулись грузовик МАН, ГАЗ и «десятка». Из искорёженного автомобиля, в который превратилась легковушка, извлекли трёх пострадавших — водителя и двоих пассажиров, включая 9-летнего мальчика.

Все трое сейчас в больнице с травмами. Про состояние ребёнка информации нет.

На месте уже работают инспекторы ГАИ и все экстренные службы. Трасса почти парализована — водители стоят в пробке и объезжают место ДТП по обочине.

Судя по предварительной картине, «десятка» на скорости врезалась в заднюю часть ГАЗели, а потом её выбросило под фуру. Силы удара хватило, чтобы смять весь «передок» легковушки. Если бы малыш сидел впереди, всё могло закончиться печально.

Редакцию Ньюс-Баш напоминает: водители, не гоните, особенно когда везёте детей! Лучше опоздать на работу, чем на всю жизнь в больницу.