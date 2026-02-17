На трассе М5 в Туймазинском районе в ДТП с грузовиком погибла 25-летняя девушка

Ночью 17 февраля в Туймазинском районе столкнулись «Лада Гранта» и грузовой Volvo. 25-летняя водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия.

Сегодня ночью, 17 февраля, на трассе М5 «Урал» столкнулись Lada Granta и грузовик Volvo. Водитель легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Об этом сообщил начальник ГАИ Башкортостана Владимир Севастьянов.

ДТП произошло на 1349-м километре автодороги в Туймазинском районе. По предварительным данным ГАИ, 25-летняя девушка за рулем «Лады» выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Volvo.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончалась на месте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и эксперты. Им предстоит выяснить точные причины выезда на встречную полосу и обстоятельства произошедшего.

На участке трассы М5 в Туймазинском районе ранее неоднократно происходили серьезные аварии.

В конце декабря 2025 года на соседнем, 1348-м километре, столкнулись грузовики Volvo и ГАЗ. Один из водителей погиб. Осенью 2025 года на 1343-м километре столкновение Daewoo Nexia и Scania привело к возгоранию машин и гибели трех человек.

По данным ведомств, за 2025 год на дорогах Башкирии погибло 375 человек, что на 23 человека меньше по сравнению с 2024 годом.