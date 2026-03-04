0
Происшествия

На трассе М-7 в Башкирии автобус дорожников врезался в сломавшийся грузовик — водитель в больнице

В Иглинском районе Башкирии на трассе М-7 автобус с дорожными рабочими врезался в стоящий большегруз. Водитель автобуса госпитализирован с переломом ноги.
4 марта на 1494-м километре федеральной трассы М-7 «Урал» в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП, сообщает ГАИ РБ. Водитель автобуса «Газель Некст», перевозивший дорожных рабочих, врезался в стоявший на проезжей части большегруз «Донгфенг» с полуприцепом. Фура остановилась на дороге из-за поломки, водитель грузовика заблаговременно выставил знаки аварийной остановки.

«В результате столкновения 60-летний водитель автобуса получил травмы — у него диагностирован перелом ноги. Мужчина доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Автобус следовал со стороны Челябинска в направлении Уфы. На месте происшествия работают инспекторы ДПС и экстренные службы. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.

Аварийность на трассе М-7 в Башкирии: статистика ДТП

17 февраля 2026 года на 7-м километре этой же трассы в Уфимском районе рейсовый автобус «НефАЗ» столкнулся со «Шкодой Октавией». В январе 2026 года в Дюртюлинском районе на трассе М-7 фура с прицепом вылетела в кювет, водитель госпитализирован.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 меньше, чем в 2024 году. Число ДТП в республике за 2025 год сократилось на 9,5%, число пострадавших — на 10,5%. При этом за 11 месяцев 2025 года Башкортостан занимал четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе, сообщало издание «Коммерсантъ-Уфа». В 2024 году на трассе М-7 произошло 759 аварий, погибли 164 человека, 959 получили травмы.

Как власти снижают смертность на дорогах республики

В Башкирии работает межведомственная комиссия из представителей дорожных служб, ГАИ и экспертов. За последние семь лет число погибших в ДТП сократилось более чем на 32%, сообщила министр Минакова.

Водителям, попавшим в ДТП или ставшим свидетелями аварии на федеральных трассах, следует звонить по номерам 112 (единая служба спасения) или 102 (полиция). При поломке на трассе необходимо выставить знак аварийной остановки на расстоянии не менее 30 метров от транспортного средства по ПДД.

