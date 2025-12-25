На трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель фуры Volvo

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика. Водитель тягача Volvo погиб на месте, водителя ГАЗа увезли в больницу.

ДТП произошло 25 декабря на 1348-м километре федеральной трассы, недалеко от села Тюпкильды. По предварительным данным, тягач Volvo и грузовик ГАЗ не смогли разъехаться на дороге. Удар смял кабину иностранного большегруза.

Водитель Volvo получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда врачей. Второго водителя госпитализировали с травмами разной тяжести. Сейчас на месте работают автоинспекторы и следственная группа, они выясняют причины столкновения.

Это уже второе смертельное ДТП в районе за неделю. 22 декабря на дороге Октябрьский — Туймазы Lada Priora вылетела на встречную полосу и врезалась в Kia Sportage. Тогда на месте погибла 20-летняя пассажирка «Лады», а 23-летнего водителя отправили в больницу.

В тот же день в Альшеевском районе самосвал Shacman столкнулся с Mazda CX-5 и «десяткой». Авария унесла жизни четырех человек.