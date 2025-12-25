0
5 часов
Происшествия

На трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель фуры Volvo

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика. Водитель тягача Volvo погиб на месте, водителя ГАЗа увезли в больницу.
грузовик после дтп
©ГАИ по Башкирии

ДТП произошло 25 декабря на 1348-м километре федеральной трассы, недалеко от села Тюпкильды. По предварительным данным, тягач Volvo и грузовик ГАЗ не смогли разъехаться на дороге. Удар смял кабину иностранного большегруза.

грузовик после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель Volvo получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда врачей. Второго водителя госпитализировали с травмами разной тяжести. Сейчас на месте работают автоинспекторы и следственная группа, они выясняют причины столкновения.

грузовик после дтп
©ГАИ по Башкирии
грузовик после дтп
©ГАИ по Башкирии

Это уже второе смертельное ДТП в районе за неделю. 22 декабря на дороге Октябрьский — Туймазы Lada Priora вылетела на встречную полосу и врезалась в Kia Sportage. Тогда на месте погибла 20-летняя пассажирка «Лады», а 23-летнего водителя отправили в больницу.

В тот же день в Альшеевском районе самосвал Shacman столкнулся с Mazda CX-5 и «десяткой». Авария унесла жизни четырех человек.

Похожие записи
0
22.12.2025
Происшествия

Под Туймазами в ДТП с кроссовером погибла 20-летняя пассажирка

авто после дтп
В Туймазинском районе «Лада Приора» вылетела на встречную полосу и столкнулась с Kia Sportage. Пассажирка отечественного авто скончалась на месте до приезда врачей.
0
22.12.2025
Происшествия

В Туймазинском районе Башкирии автобус с 18 пассажирами столкнулся с «Ладой»

авто после дтп
Днем 22 декабря на автодороге между селами Какрыбашево и Тукмак-Каран столкнулись пассажирский автобус ПАЗ «Вектор» и «Лада Гранта». В момент аварии в автобусе находились 18 человек.
0
07.12.2025
Происшествия

В Туймазинском районе в ДТП с внедорожником пострадала 17-летняя девушка

авто после дтп
В Туймазинском районе Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с Lada Vesta. Врачи госпитализировали 17-летнюю пассажирку, водители машин не пострадали.
0
06.12.2025
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Гранта» и «Приора»

авто после дтп
В Туймазинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погиб пассажир «Гранты», водителей госпитализировали.
0
13.10.2025
Происшествия

На трассе М-5 в Башкирии три человека сгорели заживо после ДТП

авто после ДТП
На трассе М-5 в Башкирии Daewoo Nexia вылетела на «встречку» и столкнулась с фурой. Машина сгорела вместе с 25-летней девушкой и пассажирами
0
06.09.2025
Происшествия

В Башкирии в результате пожара сгорело 28 тонн сена

горят рулоны сена
В Туймазинском районе сгорело 28 тонн сена в 165 тюках. Пожарные пламя потушили, но корм уже не спасти. Дознаватели МЧС ищут причину ЧП.
0
27.08.2025
Новости

Юных пловцов из Башкирии, отравившихся в Дагестане, выписали и отправили домой

опечатанное кафе
Команда пловцов из Башкирии вернулась домой после массового отравления в Дагестане. Двадцать пострадавших выписали, а Роспотребнадзор закрыл два кафе.
0
29.07.2025
Культура

Народный артист Башкирии организовал благотворительный концерт для помощи больному ребёнку

микрофон на стойке
Народный артист Башкирии и Татарстана Ришат Тухватуллин провёл свой традиционный благотворительный концерт в родной деревне. Все вырученные средства пойдут на помощь больному ребёнку, поддержку местной
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.