На трассе М-5 в Башкирии три человека сгорели заживо после ДТП

На трассе М-5 в Башкирии Daewoo Nexia вылетела на «встречку» и столкнулась с фурой. Машина сгорела вместе с 25-летней девушкой и пассажирами
авто после ДТП
©МЧС по Башкирии

Утром 13 октября на 1343-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии произошла авария, в которой погибли три человека. Легковой автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После удара машина съехала в кювет и полностью сгорела, сообщили в республиканском ГАИ.

авто после ДТП
©МЧС по Башкирии

Авария произошла около 10:00 утра возле села Кандры. По предварительной информации, 25-летняя девушка за рулем Daewoo Nexia по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой. От удара легковушку отбросило в кювет, где она мгновенно загорелась.

Водитель и двое ее пассажиров, среди которых был один ребенок, погибли на месте до приезда скорой помощи. Их тела были обнаружены после того, как пожарные МЧС потушили огонь.

авто после ДТП
©МЧС по Башкирии

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины и обстоятельства трагедии.

Это не первая смертельная авария на данном отрезке трассы М-5. В конце сентября всего в 10 километрах от этого места, также на 1343-м километре, произошло ДТП, в котором погибли мать и ее пятилетний ребенок. Тогда виновники скрылись, но позже были задержаны. Весной на участке между селами Кандры и Старые Богады в столкновении легковушки с двумя грузовиками также погиб водитель.

