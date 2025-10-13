На трассе М-5 в Башкирии три человека сгорели заживо после ДТП

На трассе М-5 в Башкирии Daewoo Nexia вылетела на «встречку» и столкнулась с фурой. Машина сгорела вместе с 25-летней девушкой и пассажирами

Утром 13 октября на 1343-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии произошла авария, в которой погибли три человека. Легковой автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После удара машина съехала в кювет и полностью сгорела, сообщили в республиканском ГАИ.

Авария произошла около 10:00 утра возле села Кандры. По предварительной информации, 25-летняя девушка за рулем Daewoo Nexia по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой. От удара легковушку отбросило в кювет, где она мгновенно загорелась.

Водитель и двое ее пассажиров, среди которых был один ребенок, погибли на месте до приезда скорой помощи. Их тела были обнаружены после того, как пожарные МЧС потушили огонь.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины и обстоятельства трагедии.