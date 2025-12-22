0
5 часов
Происшествия

На трассе Буздяк — Дюртюли в Башкирии в аварии с двумя иномарками погиб человек

Один человек погиб и трое попали в больницу после лобового столкновения на трассе в Чекмагушевском районе. Водитель кроссовера потерял управление на зимней дороге и протаранил встречную легковушку.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Смертельный маневр

Авария произошла сегодня около 09:00 на 83-м километре дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли. По данным республиканской Госавтоинспекции, 47-летний водитель Toyota не удержал машину на трассе. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с Kia Rio.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Пострадавшие

Удар пришелся на пассажирскую сторону корейской иномарки. Пассажир Kia получил смертельные травмы и скончался до приезда врачей.

Водитель Kia и еще двое его пассажиров выжили, но серьезно пострадали. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивают медики. Сотрудники ГИБДД выясняют точные обстоятельства столкновения.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Обстановка на трассах Башкирии остается тяжелой из-за погоды. Только за последние сутки в регионе погибли шесть человек.

Самое крупное ДТП произошло днем ранее в Альшеевском районе на трассе М-5 «Урал». Там столкнулись грузовик Shacman, Mazda CX-5 и ВАЗ-2110. Погибли четыре человека: трое из отечественной легковушки и один пассажир Mazda. Еще троих госпитализировали.

Инспекторы просят водителей не рисковать при обгонах и снижать скорость: сцепление с дорогой на заснеженных участках непредсказуемо.

