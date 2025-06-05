На реке Белой нашли останки подростка — возможно, это пропавший Дамир Адигамов

Следственный комитет Башкирии направил группу на место обнаружения человеческих останков возле реки Белой. Мрачную находку сделал рыбак, который обкатывал катер в районе водоочистных сооружений напротив деревни Алексеевка.

Скелетированные останки предположительно принадлежат несовершеннолетнему. Следователи рассматривают версию о том, что это может быть 14-летний Дамир Адигамов, пропавший в марте прошлого года в Октябрьском районе Уфы.

Местный житель заметил ткань куртки среди прибрежной растительности. Подойдя ближе, он увидел человеческие кости и вызвал экстренные службы. По некоторым данным, одежда не совпадает с описанием пропавшего ребёнка.

Криминалисты проводят тщательный осмотр места происшествия. Для установления личности погибшего и причин смерти назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Дамир Адигамов пропал 30 марта 2024 года вместе с другом Павлом Паличевым. Подростки отправились гулять к реке, но домой не вернулись. Тело 13-летнего Павла обнаружили в мае того же года в районе Парка Победы.

Поиски Дамира продолжались более года. В них участвовали тысячи волонтёров, спасательные службы и авиация. Штаб работал почти месяц, а глава Башкирии Радий Хабиров лично приезжал поддержать семьи пропавших детей.

По статистике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» за 2025 год, это самый длительный активный розыск в истории башкирского подразделения организации. Волонтёры продолжали выходить на маршруты даже спустя год после трагедии, несмотря на сложные погодные условия и паводки.