0
6 часов
Происшествия

На Павловском водохранилище в Башкирии спасли замерзающую школьницу

В Караидельском районе 15-летняя школьница из Уфы пропала во время прогулки на Павловском водохранилище. Спасатели нашли ее без сознания посреди замерзшего водоема с признаками переохлаждения.
автомобиль спасателей возле реки
©Госкомитет Башкирии по ЧС

В Государственном комитете Башкортостана по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт поисково-спасательной операции в Караидельском районе.

В минувшие выходные житель Уфы вместе с 15-летней дочерью прибыл на одну из баз отдыха, расположенную на берегу Павловского водохранилища. Утром подросток отправился на прогулку за пределы территории комплекса. Спустя несколько часов девочка не вернулась, а связь с ней установить не удалось. Отец обратился в экстренные службы по номеру 112.

На место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательной службы. Для обследования акватории водохранилища специалисты использовали судно на воздушной подушке. Поиски осложнялись низкой температурой воздуха и обширной территорией водного объекта.

Обнаружить пропавшую удалось примерно через 30 минут в центральной части водоема. Школьница находилась на льду без сознания, у нее наблюдались признаки сильного переохлаждения. Предполагается, что девочка не смогла сориентироваться на местности и найти обратную дорогу к берегу.

Спасатели транспортировали пострадавшую на сушу и передали бригаде скорой медицинской помощи. В настоящий момент подросток находится под наблюдением врачей, ей оказывается необходимая помощь.

Это не первое происшествие на Павловском водохранилище в начале 2026 года. Всего за неделю до этого, 3 января, спасателям пришлось эвакуировать семью из четырех человек, которая застряла посреди водоема из-за тающего льда. Туристы успешно перешли на противоположный берег водохранилища, однако обратный путь им отрезали промоины. Четверых доставили на сушу с помощью судна на воздушной подушке, медицинская помощь никому не потребовалась.

В Башкирии действуют штрафы за выход на лед тоньше 7 сантиметров: от 1 до 2 тысяч рублей для граждан. При повторном нарушении сумма увеличивается до 4 тысяч. Власти республики регулярно проводят рейды для контроля безопасности на воде, особенно в популярных местах для зимней рыбалки и отдыха.

Павловское водохранилище остается популярным местом для отдыха жителей Уфы и других городов республики. На его берегах расположены туристические комплексы и зоны для палаточного отдыха. Однако в зимнее время отдыхающим следует соблюдать повышенные меры предосторожности из-за опасности провала под лед.

