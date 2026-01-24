На Павловском водохранилище в Башкирии опрокинулся снегоход с двумя прицепами

На Павловском водохранилище перевернулся снегоход с двумя прицепами, попав в полынью. Водитель не пострадал, спасатели доставили его на базу.

По информации Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось на акватории Павловского водохранилища. В ведомство поступило сообщение о том, что транспортное средство опрокинулось на льду.

Установлено, что 46-летний мужчина управлял снегоходом, к которому были присоединены два прицепа. Во время движения водитель допустил попадание одной из лыж в полынью. В результате потери равновесия тяжелая техника завалилась на бок.

Водитель в результате аварии травм не получил. Однако самостоятельно продолжить движение или выбраться с места происшествия он не смог из-за погодных условий и состояния ледового покрытия. Мужчина обратился за помощью в экстренные службы.

На место инцидента прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы. Специалисты обнаружили пострадавшего, погрузили его на свое транспортное средство и эвакуировали до расположения спасательного отряда. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Представители МЧС напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при выезде на лед. Наличие прицепов существенно увеличивает нагрузку на поверхность и снижает маневренность транспортного средства, что повышает риск попадания в промоины.

Это происшествие стало очередным в череде инцидентов на Павловском водохранилище с начала года. Ранее, 10 января, спасатели обнаружили на льду 15-летнюю жительницу Уфы. Подросток находился в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения после того, как ушел на прогулку и перестал выходить на связь.

Тремя днями ранее, 7 января, помощь потребовалась группе людей в Нуримановском районе. Двое мужчин и ребенок застряли в лесу, так как их снегоходы не смогли преодолеть глубокий снежный покров.

Также в начале месяца, 3 января, эвакуировали семью из четырех человек. Граждане перешли водохранилище пешком, но не смогли вернуться обратно из-за таяния льда и образования участков открытой воды. Спасатели перевезли их на судне на воздушной подушке.