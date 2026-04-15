На озере Узеть в Башкирии всплыли туши утонувших четыре месяца назад овец

В Башкирии, на озере Узеть в Бирском районе, после схода льда на поверхность воды поднялись туши овец, погибших здесь четыре месяца назад — в декабре 2025 года. Видеозаписи с телами животных у береговой линии жители разместили в региональных сообществах в социальных сетях. Официальных заявлений от профильных ведомств на момент публикации не поступало.

Инцидент произошел 15 декабря вблизи деревни Луч. Пастух попытался перегнать отару по льду водоёма, однако тонкий ледяной покров не выдержал веса животных. Из всего стада уцелела лишь одна овца — спасатели обнаружили её на льду и передали хозяину. Поисково-извлекательная операция длилась почти месяц.

По данным Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, со дна подняли 1332 туш. Заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов сообщил, что на месте работали 10 спасателей и водолазов, а также четыре единицы техники.

Владелец отары фермер Тагар Усюбян оценил понесённые убытки более чем в 20 миллионов рублей. Помимо потери поголовья, ему пришлось оплатить работу спасательных служб и транспортировку тел животных на предприятие по утилизации биологических отходов в Елабугу.

По данным издания УФА1.ру, владелец стада уже привлекался к административной ответственности за незаконный выпас скота в прибрежной зоне озера. По словам местных жителей, останки овец находили в поле ещё летом.

