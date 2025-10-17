0
2 часа
Происшествия

На оборонном заводе «Авангард» в Башкирии взорвался нитроузел — есть пострадавшие

На стерлитамакском оборонном предприятии «Авангард» взорвался нитроузел. Есть пострадавшие. Это уже четвёртое ЧП на заводе за последние годы.
скорая помощь
©rutube

В Башкирии на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошла авария на нитроузле. Об инциденте изданию Mash Batach сообщил генеральный директор завода Дмитрий Логинов. Местные жители из разных районов города слышали громкий звук, после чего над производством поднялся столб дыма.

Момент взрыва на заводе Авангард
RuTube
©Mash Batch

В результате ЧП, по данным «Базы» пострадали 5 человек, троих удалось достать из-под завалов. Одно из зданий сильно разрушено. К месту происшествия направлены бригады скорой помощи, спасателей и правоохранительных органов, сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

По информации Mash, предварительной причиной ЧП стало нарушение техники безопасности работниками цеха. Беспилотники в этом районе Башкортостана не фиксировались.

Это уже не первая трагедия на стерлитамакском заводе. 7 октября там погиб 47-летний аппаратчик при возгорании спецпродукта. В августе 2024 года на предприятии взорвалась газовоздушная смесь при демонтаже трубопровода — тогда погибли трое рабочих подрядной организации. В ноябре 2020 года один человек погиб, двое получили ожоги.

ЧП в Стерлитамаке
RuTube
©Baza / Mash

Весной 2025 года ФСБ задержала бывшего врио гендиректора «Авангарда» Станислава Шевчука и его заместителя по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток. Они включили в документы ложные сведения о выполнении работ на 50,8 миллиона рублей, хотя подрядчик не исполнил обязательства.

Федеральное казенное предприятие «Авангард» входит в госкорпорацию «Ростех» и работает в рамках оборонного заказа. Завод производит комплектующие для систем реактивного залпового огня и утилизирует боеприпасы. С начала специальной военной операции объем заказов увеличился. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.

