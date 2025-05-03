На концерте Icegergert в Уфе молодежь устроила массовую драку

Бой без правил вместо рэп-баттла. В уфимском «Тинькофф-Холле» концерт рэпера Icegergert перерос в массовую драку. Источники с места событий сообщили об инциденте, произошедшем буквально пару часов назад.

Все началось с двух разгорячённых фанатов, которые решили, что лучший способ почувствовать вайб — это выяснить, кто круче. Парни мутузили друг друга прямо под биты Айсгергерта, а потом к драке подтянулась толпа. Кто-то разнимал, кто-то просто хотел принять в мордобое участие.

По информации Mash Batash, у одного из драчунов заметили предмет, подозрительно похожий на пистолет. Но то ли ствол был ненастоящий, то ли парень одумался — перестрелки не случилось.

Сам Icegergert пока хранит гордое молчание в соцсетях. Видимо, для него такая движуха на концертах — обычное дело.

А мы напоминаем: если пришёл на концерт — наслаждайся музыкой, а не кулаками. Хотя, судя по всему, некоторые фанаты путают рэп-площадку с рингом.

— А как охрана пропустила ковбоя с пистолетом 😏посадить нужно таких охранников вместе с начальником, — комментирует Григорий

— Сколько желающих пополнить ряды защитников Отечества, — пишет Вадим.

— Нам не нужны всякие рэперы в нашей республике 😡😡😡. Приезжают только беспорядки устраивать , не уважая местные законы и порядки, больше вопросов к ЧОПу зачем пропустили людей с оружием? — написал Кирилл.

Ранее житель Межгорья получил три года ограничения свободы за нападение на супругу. Причиной агрессии стал просмотр женщиной роликов в TikTok после работы вместо помощи его матери на кухне.