Происшествия

На границе с Башкирией силы ПВО уничтожили БПЛА

Силы ПВО сбили беспилотник над Оренбургской областью 11 ноября. В соседней Башкирии объявляли опасность атаки БПЛА, а аэропорты вводили ограничения.
солдат с пулеметом
©Минобороны РФ

11 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Оренбургской областью, вблизи границы с Башкирией. В результате падения обломков получил повреждения промышленный объект. По официальным данным, никто из жителей не пострадал, сообщает orb.ru.

В 12:40 по местному времени в Оренбургской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В Орске мэр города Артем Воробьев призвал жителей не подходить к окнам и сохранять спокойствие. Для обеспечения безопасности в аэропорту Оренбурга вводился план «Ковер», а небо над Орском временно закрывали для полетов. Губернатор региона Евгений Солнцев позже подтвердил, что атака была отражена.

По информации Министерства обороны РФ, в этот день дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника. Кроме аппарата в Оренбуржье, два дрона были сбиты над Саратовской областью и еще один — над акваторией Черного моря. В Саратовской области обломки повредили окна в нескольких домах, одна жительница обратилась за медпомощью.

Тем временем в самой Башкирии тоже было неспокойно. Глава республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов объявил об опасности атаки беспилотников в 13:41 по местному времени. Жителям региона разослали СМС-оповещения с просьбой быть бдительными.

Власти рекомендовали гражданам не выходить на улицу и не приближаться к окнам. Вдобавок к этому, уфимский аэропорт временно вводил ограничения на приём и вылет рейсов, а жители жаловались на сбои в работе мобильного интернета.

