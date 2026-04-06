На 1459-м километре М-5 в Башкирии произошло массовое ДТП с участием фуры

В ночной аварии под Уфой пострадали 5 человек — два водителя и три пассажира.
©ГАИ по Башкирии

На 1459-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Уфимском районе Башкирии 6 апреля ночью столкнулись четыре машины: два автомобиля «Лада Приора», «Митсубиси Лансер» и большегрузный «ДАФ» с прицепом. О случившемся рассказал главный государственный автоинспектор республики Владимир Севастьянов.

©ГАИ по Башкирии

Врачи госпитализировали водителей обеих «Лад» — мужчин 22 и 37 лет — и трёх пассажиров в возрасте 18, 21 и 22 лет. Все пятеро получили травмы.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

©ГАИ по Башкирии

Это не первое серьёзное ДТП на этом участке трассы. 21 января на М-5 в Уфимском районе кроссовер Nissan Terrano врезался в стоящий грузовик MAN — тогда в больницу попал 9-летний ребёнок.

9 марта 2026 года в Караидельском районе столкнулись «Лада Приора», Hyundai Solaris и Toyota RAV4 — погибли пять человек. На место приехал лично начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По данным министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее.

Глава республики Радий Хабиров в конце 2025 года отметил, что число жертв ДТП в Башкирии сократилось с 562 человек в 2018 году до менее 400 по итогам 2025-го. Однако за первые семь месяцев 2025 года республика возглавляла антирейтинг Приволжского федерального округа по числу погибших в авариях — 220 человек.

Грузовик DAF не пропустил легковушку на Западном обходе Уфы: трое в больнице

На 28-м километре Западного обхода Уфы грузовик при развороте не уступил дорогу «Датсуну» — пострадали водитель и оба пассажира легкового автомобиля.
В Башкирии завели уголовное дело о халатности из-за ребёнка-маугли

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в деревне под Уфой обнаружили ребёнка, который никогда не посещал школу и не имеет документов, удостоверяющих личность.
Смертельное ДТП на подъезде к М-12: в Уфимском районе погиб водитель «Датсуна»

В Уфимском районе Башкирии на трассе Р-240 столкнулись Haval Dargo и Datsun on-DO — 25-летний водитель легковушки погиб на месте.
В селе Зубово Уфимского района спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС 23 февраля вызволили малыша, который оказался заперт в автомобиле в Уфимском районе.
Под Уфой запустили завод по выпуску гофрокартона «Добрый картон»

Компания «Добрый картон» открыла новый завод под Уфой. Первоначальные инвестиции выросли более чем в четыре раза — с 280 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.
Под Уфой кроссовер Nissan столкнулся с грузовиком: госпитализирован ребенок

Утром 21 января на трассе М-5 в Уфимском районе произошло ДТП. Кроссовер Nissan Terrano столкнулся со стоящим грузовиком MAN. В результате аварии госпитализирован 9-летний пассажир.
В Уфимском районе водитель без прав пытался скрыться от инспекторов ДПС

В селе Юматово инспекторы ДПС задержали водителя 2006 года рождения, не имевшего прав. На нарушителя составили три протокола, автомобиль эвакуирован.
Водитель Opel погиб в ДТП на западном обходе Уфы

Сегодня вечером на 7-м километре Западного обхода Уфы произошло столкновение двух автомобилей — 28-летний водитель Opel погиб на месте, его пассажирка доставлена в больницу.
