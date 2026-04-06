На 1459-м километре М-5 в Башкирии произошло массовое ДТП с участием фуры

В ночной аварии под Уфой пострадали 5 человек — два водителя и три пассажира.

На 1459-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Уфимском районе Башкирии 6 апреля ночью столкнулись четыре машины: два автомобиля «Лада Приора», «Митсубиси Лансер» и большегрузный «ДАФ» с прицепом. О случившемся рассказал главный государственный автоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Врачи госпитализировали водителей обеих «Лад» — мужчин 22 и 37 лет — и трёх пассажиров в возрасте 18, 21 и 22 лет. Все пятеро получили травмы.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Это не первое серьёзное ДТП на этом участке трассы. 21 января на М-5 в Уфимском районе кроссовер Nissan Terrano врезался в стоящий грузовик MAN — тогда в больницу попал 9-летний ребёнок.

9 марта 2026 года в Караидельском районе столкнулись «Лада Приора», Hyundai Solaris и Toyota RAV4 — погибли пять человек. На место приехал лично начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По данным министра транспорта Башкирии Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее.

Глава республики Радий Хабиров в конце 2025 года отметил, что число жертв ДТП в Башкирии сократилось с 562 человек в 2018 году до менее 400 по итогам 2025-го. Однако за первые семь месяцев 2025 года республика возглавляла антирейтинг Приволжского федерального округа по числу погибших в авариях — 220 человек.