0
4 часа
Происшествия

Мужчина стрелявший в полицейских скрылся в горах на границе с Башкирией

В восточной части Оренбургской области продолжается спецоперация по поимке 52-летнего Сергея Басалаева, застрелившего сотрудника полиции при попытке задержания 16 апреля.
сотрудники ОМОНа
©УМВД России по Оренбургской области

На востоке Оренбургской области проводится операция по поимке 52-летнего Сергея Басалаева. 16 апреля он открыл автоматный огонь по сотрудникам полиции, приехавшим его задержать. Старший лейтенант Никита Гнусин погиб в свой день рождения. По информации пресс-службы регионального УМВД, ещё трое оперативников госпитализированы с ранениями.

перступник находящийся в розыске
©УМВД России по Оренбургской области

Брошенный Басалаевым грузовик «ГАЗон» с башкирскими номерами — регион 102 — обнаружили у села Белошапка Гайского МО. Именно туда он добрался примерно за 20 километров от места расстрела в Аккермановке, после чего ушёл пешком.

Силовики считают, что беглец укрывается в горах. Государственный природный заказник «Губерлинские горы» официально закрыт. Администрация Новотроицка также ограничила въезд в четыре населённых пункта — Губерли, Белошапку, Старую Губерли и Хабарное.

— Задействован вертолёт Росгвардии и другие технические средства. Поиски координируют на месте руководители регионального УМВД, также привлечены полицейские из близлежащих районов, — сообщила пресс-служба полиции.

В районе работают полицейские, кинологи и росгвардейцы, местность оцеплена, на возможных путях отхода выставлены экипажи. Один из раненых оперативников переведён в оренбургскую больницу, двое других — в медучреждение Орска. По словам губернатора Евгения Солнцева, состояние пострадавших улучшилось.

По данным 5-tv.ru, Сергей Басалаев находился в федеральном розыске ещё до нападения на полицейских. У него в доме были обнаружены 48 граммов гашишного масла и 885 граммов марихуаны, он также культивировал запрещённые растения.

«Известия» утверждают, что за Басалаевым числились неоплаченные займы в микрофинансовых организациях — сумма задолженности составляет не менее 170 тысяч рублей, которые судебные приставы должны были взыскать с него принудительно.

По информации «Вечерней Москвы», погибший старший лейтенант Никита Гнусин работал в отделе уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России «Орское» с 2021 года — сначала участковым уполномоченным, затем перешёл в оперативный состав. У него остался четырёхлетний сын.

По факту произошедшего в СУ СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования поставлен на контроль прокурора Оренбургской области Руслана Медведева. Басалаеву грозит пожизненное лишение свободы.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.