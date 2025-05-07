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Мусорный полигон на 600 кв.м. загорелся в Башкирии

©МЧС по Башкирии

Прямо сейчас в Краснокамском районе Башкирии горит свалка — загорелся полигон твёрдых бытовых отходов в двух с половиной километрах от деревни Енактаево. Об этом сообщают в МЧС региона.

пожар на свалке
©МЧС по Башкирии

Огонь охватил 600 квадратных метров территории — это почти как два баскетбольных поля.

На месте работают 6 пожарных, которые уже справились с открытым пламенем. В ход пустили тяжёлую технику — 3 пожарные машины, 3 самосвала, 2 бульдозера и погрузчик. Сейчас тлеющие очаги засыпают грунтом.

пожар на свалке
©МЧС по Башкирии

К полигону уже направлена лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС — специалисты проверят, чем дышат местные жители.

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А пока жители Енактаево наслаждаются ароматами горящей свалки и надеются, чтобы ветер не дул в их сторону.

Краснокамский район пожар происшествия в Краснокамском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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