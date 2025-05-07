Мусорный полигон на 600 кв.м. загорелся в Башкирии

Прямо сейчас в Краснокамском районе Башкирии горит свалка — загорелся полигон твёрдых бытовых отходов в двух с половиной километрах от деревни Енактаево. Об этом сообщают в МЧС региона.

Огонь охватил 600 квадратных метров территории — это почти как два баскетбольных поля.

На месте работают 6 пожарных, которые уже справились с открытым пламенем. В ход пустили тяжёлую технику — 3 пожарные машины, 3 самосвала, 2 бульдозера и погрузчик. Сейчас тлеющие очаги засыпают грунтом.

К полигону уже направлена лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС — специалисты проверят, чем дышат местные жители.

А пока жители Енактаево наслаждаются ароматами горящей свалки и надеются, чтобы ветер не дул в их сторону.