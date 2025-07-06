«Можно строить причал»: в Уфе за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Уфа 5 июля оказалась во власти мощного ливня, который парализовал движение и добавил работы коммунальным службам. За один день на город вылилось 24 мм осадков. Это составляет почти половину от всей июльской нормы в 51 мм.
Улицы мгновенно превратились в полноводные реки. В соцсетях жители делились кадрами затопленных улиц Рихарда Зорге, Цюрупы, Коммунистической и Ибрагимова, иронизируя, что «можно причал строить». В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило восемь официальных сообщений о подтоплении проезжей части в Ленинском, Дёмском и Кировском районах.
Помимо потопа, стихия повалила пять деревьев в разных частях города (Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах). В результате падения пострадали четыре автомобиля. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Картину всеобщего хаоса дополнила коммунальная авария на Затонском шоссе. Там из-под асфальта забил настоящий гейзер, не связанный с дождём напрямую, но усугубивший транспортные проблемы.
Городские службы отреагировали на вызовы. По официальным данным, к 20:30 все подтопленные участки дорог были освобождены от воды.
- Старая ливнёвка. Главный виновник — ливневая канализация. Большая её часть была построена ещё в 1960-х годах и не рассчитана на нынешние размеры города и асфальтовые покрытия. По оценкам, она покрывает лишь малую часть реальных потребностей Уфы.
- Засоры. Власти регулярно сетуют, что дождеприёмные решётки забиваются мусором, листвой и ветками, которые мешают воде уходить.
- Ничейные трубы. Значительная часть ливневой сети в Уфе — бесхозная. У неё нет официального владельца, а значит, её никто системно не обслуживает и не ремонтирует.
- Глинистая почва. Природный фактор тоже играет роль. В Башкирии преобладает глинистая почва, которая очень плохо впитывает воду.
Если есть КАСКО, то страховая компания, скорее всего, покроет ущерб.
Если КАСКО нет, придётся идти в суд. В случае с упавшим деревом нужно доказать, что за него отвечала конкретная организация (например, управляющая компания или администрация района) и что дерево было аварийным, а его вовремя не спилили. В случае с утонувшим автомобилем можно подать иск к мэрии из-за ненадлежащего состояния ливневой канализации. Однако практика показывает, что суды могут отказать в иске, если ливень признают аномальным стихийным бедствием.
Сообщите о проблеме. Обо всех случаях подтопления нужно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города по номеру 112.
Соблюдайте осторожность. Если вода подходит к дому, в первую очередь отключите электричество и газ. Ценные вещи и документы лучше заранее поднять на верхние этажи. Не пытайтесь проехать затопленный участок на машине — это опасно.
Это долго и дорого. В мэрии заявляли, что на полную модернизацию и строительство необходимой ливневой сети Уфе потребуется 10-15 лет и огромные финансовые вложения.
Новые правила. В качестве одной из мер мэр запретил принимать в эксплуатацию любые новые инфраструктурные объекты, если в их проекте не предусмотрена ливневая канализация.
Текущая работа. Существующие сети регулярно чистят, но их пропускная способность физически не справляется с залповыми ливнями, которые из-за изменения климата происходят всё чаще.