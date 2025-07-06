«Можно строить причал»: в Уфе за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Сильный ливень 5 июля стал для Уфы настоящим бедствием. За один день выпала почти половина месячной нормы осадков. Улицы превратились в реки, деревья падали на машины, а коммунальная авария на шоссе добавила хаоса

Уфа 5 июля оказалась во власти мощного ливня, который парализовал движение и добавил работы коммунальным службам. За один день на город вылилось 24 мм осадков. Это составляет почти половину от всей июльской нормы в 51 мм.

Улицы мгновенно превратились в полноводные реки. В соцсетях жители делились кадрами затопленных улиц Рихарда Зорге, Цюрупы, Коммунистической и Ибрагимова, иронизируя, что «можно причал строить». В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило восемь официальных сообщений о подтоплении проезжей части в Ленинском, Дёмском и Кировском районах.

Помимо потопа, стихия повалила пять деревьев в разных частях города (Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах). В результате падения пострадали четыре автомобиля. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Картину всеобщего хаоса дополнила коммунальная авария на Затонском шоссе. Там из-под асфальта забил настоящий гейзер, не связанный с дождём напрямую, но усугубивший транспортные проблемы.

Городские службы отреагировали на вызовы. По официальным данным, к 20:30 все подтопленные участки дорог были освобождены от воды.