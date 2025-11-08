0
3 часа
Происшествия

«Мою семью назвали гнилой, а сына отчислили»: мать ребёнка-инвалида пожаловалась на травлю в частной школе под Уфой

Мать мальчика с особенностями из Уфы уверяет, что её сына затравили, а семью унизили. У репетиторов своя правда: ребёнок был неуправляем и опасен для окружающих.
мел в руках ученика

Частное учебное заведение в уфимском посёлке Шмидтово оказалось в центре скандала, о котором рассказал портал UFA1.RU. Разгневанная мать одного из учеников направила жалобы сразу в несколько ведомств: прокуратуру, детскому омбудсмену, а также в администрацию района, налоговую службу и МЧС. Женщина уверена, что её ребёнка-инвалида травили, а всю семью оскорбляли.

По версии уфимки, в этой школе занимались двое её сыновей. Конфликт вспыхнул после того, как младший, Владислав, случайно заперся в классе из-за неисправного замка. Урок был сорван, а мальчика, как утверждает мать, начали публично отчитывать. Старший брат Николай решил заснять происходящее на телефон, чтобы заступиться.

Реакция руководства, по словам женщины, была резкой. Всю их семью обозвали «гнилой», а старшего сына отчислили прямо посреди урока. Кроме того, она подозревает, что у заведения нет лицензии на образовательную деятельность, есть нарушения пожарной безопасности, а плату за уроки принимают исключительно наличными.

У преподавателей совершенно другая точка зрения. Они объяснили, что являются не школой, а объединением самозанятых репетиторов, которые честно платят налоги. Отношения с семьёй мальчика и раньше были непростыми. По словам педагогов, родители не предупредили, что у ребёнка есть поведенческие отклонения.

У мальчика якобы часто случались приступы агрессии. В такие моменты он мог начать швыряться стульями, пронзительно визжать и набрасываться на других детей с кулаками. Педагоги не раз звонили родителям с просьбой забрать его домой. Инцидент с дверью, по их словам, был очередной истерикой: мальчик закрылся сам и придумал историю о том, что у него отобрали деньги. Другие ученики рассказали, что он сам принёс сбережения из копилки и предлагал их всем.

Похожие записи
0
24.10.2025
Происшествия

Без воды и вечером, и утром: четыре села под Уфой остались без воды из-за работ «Башкирэнерго»

автоцистерна с водой
Из-за аварии на водоводе сразу четыре крупных села под Уфой остались без воды, власти срочно подключились, но проблема к утру не решилась.
0
21.10.2025
Происшествия

«Не успел затормозить»: под Уфой водитель автофургона сбил дикого кабана

автофургон после дтп
20 октября под Уфой водитель автофургона сбил кабана, перебегавшего трассу. После удара машина вылетела в кювет.
0
30.09.2025
Происшествия

В Башкирии на стройке рухнул кран, пятеро рабочих в больнице

упал башенный кран
Пятеро рабочих оказались в больнице после того, как на стройплощадке в селе Миловка под Уфой рухнул башенный кран. Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
0
22.09.2025
Новости

В России хотят урезать зарплаты школьным директорам и главврачам

кошелек с пятитысячными купюрами
Зарплаты директоров школ и главврачей предложили ограничить. По инициативе Сергея Миронова, их доход не должен превышать средний заработок в коллективе более чем в два раза.
0
07.09.2025
Образование

В Госдуме предложили отменить домашние задания, заменив их групповыми проектами

ребенок делает домашнее задание
Депутаты готовят отмену домашки. Говорят, это имитация учёбы, ведь все списывают у нейросетей. Альтернатива — проекты и школы полного дня. Но Минпросвещения не в восторге.
0
07.09.2025
Образование

Сборы в школе: когда родители вправе не сдавать деньги и куда жаловаться

школьный рюкзак на парте
Учебный год в Башкирии начался, а с ним и сборы на «нужды класса». Разбираемся, когда донат школе — это добровольная помощь, а когда — прямое нарушение ваших прав и закона.
0
04.09.2025
Общество

В Нагаево жители просят проложить тротуар на улице, где грузовик сбил 7-летнюю девочку

грузовик камаз
В Нагаево грузовик сбил 7-летнюю девочку, шедшую по проезжей части. Местные в ярости требуют тротуар, но у властей улица не в приоритете.
3
02.09.2025
Образование

В Башкирии раздали 200 автобусов, а дети в Елкибаево остались без подвоза

школьные автобусы стоят на площади
В деревне Елкибаево под Уфой дети не попали на 1 сентября. Их школьный транспорт сломан с января, а новый на замену так и не предоставили.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.