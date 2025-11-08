«Мою семью назвали гнилой, а сына отчислили»: мать ребёнка-инвалида пожаловалась на травлю в частной школе под Уфой

Мать мальчика с особенностями из Уфы уверяет, что её сына затравили, а семью унизили. У репетиторов своя правда: ребёнок был неуправляем и опасен для окружающих.

Частное учебное заведение в уфимском посёлке Шмидтово оказалось в центре скандала, о котором рассказал портал UFA1.RU. Разгневанная мать одного из учеников направила жалобы сразу в несколько ведомств: прокуратуру, детскому омбудсмену, а также в администрацию района, налоговую службу и МЧС. Женщина уверена, что её ребёнка-инвалида травили, а всю семью оскорбляли.

По версии уфимки, в этой школе занимались двое её сыновей. Конфликт вспыхнул после того, как младший, Владислав, случайно заперся в классе из-за неисправного замка. Урок был сорван, а мальчика, как утверждает мать, начали публично отчитывать. Старший брат Николай решил заснять происходящее на телефон, чтобы заступиться.

Реакция руководства, по словам женщины, была резкой. Всю их семью обозвали «гнилой», а старшего сына отчислили прямо посреди урока. Кроме того, она подозревает, что у заведения нет лицензии на образовательную деятельность, есть нарушения пожарной безопасности, а плату за уроки принимают исключительно наличными.

У преподавателей совершенно другая точка зрения. Они объяснили, что являются не школой, а объединением самозанятых репетиторов, которые честно платят налоги. Отношения с семьёй мальчика и раньше были непростыми. По словам педагогов, родители не предупредили, что у ребёнка есть поведенческие отклонения.

У мальчика якобы часто случались приступы агрессии. В такие моменты он мог начать швыряться стульями, пронзительно визжать и набрасываться на других детей с кулаками. Педагоги не раз звонили родителям с просьбой забрать его домой. Инцидент с дверью, по их словам, был очередной истерикой: мальчик закрылся сам и придумал историю о том, что у него отобрали деньги. Другие ученики рассказали, что он сам принёс сбережения из копилки и предлагал их всем.