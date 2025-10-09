Мошенники в РФ освоили схему обмана пенсионеров с «врачами» и «силовиками»

Мошенники освоили новую мошенническую схему: сначала звонят от «поликлиники», потом добивают звонком от «силовиков» и лишают пенсионеров накоплений.

В России мошенники используют новую двухэтапную схему для кражи денег у пенсионеров. Сначала они собирают данные под видом работников поликлиники, а затем вымогают сбережения, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

Схема работает так. Сначала пенсионеру звонит человек, который представляется сотрудником поликлиники. Он сообщает, что для повторной сдачи анализов необходимо уточнить личные данные. Под этим предлогом мошенники получают информацию, которую используют для второго этапа обмана.

Через некоторое время жертве звонят уже «силовики». Они заявляют, что пенсионер якобы финансирует запрещённые организации. Чтобы «предотвратить преступление», аферисты требуют немедленно перевести все накопления на специальный «безопасный счёт».

По данным МВД, от этой схемы уже пострадала 89-летняя женщина. Она лишилась 80 тысяч рублей. В её случае к ней домой сначала пришла сообщница мошенников, чтобы помочь упаковать деньги, а затем приехал курьер и забрал сбережения.