Молодой водитель разбился насмерть в ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о трагическом происшествии на региональной трассе в Архангельском районе. Около пяти вечера 21 июня оборвалась жизнь 25-летнего автомобилиста.

Роковая цепочка событий развернулась на 72-м километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель Mitsubishi Lancer направлялся из Белорецка в столицу республики, когда по неустановленным пока причинам свернул на встречную полосу.

Там его путь пересекся с грузовиком DAF. После касательного удара легковушка слетела в придорожный кювет и перевернулась. Мужчина скончался от тяжелых травм еще до прибытия медиков.

Следователи выясняют точные обстоятельства аварии. Версии могут включать превышение скорости, усталость водителя или технические неисправности автомобиля.