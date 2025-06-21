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Молодой водитель разбился насмерть в ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии

©ГАИ по Башкирии

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о трагическом происшествии на региональной трассе в Архангельском районе. Около пяти вечера 21 июня оборвалась жизнь 25-летнего автомобилиста.

Роковая цепочка событий развернулась на 72-м километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель Mitsubishi Lancer направлялся из Белорецка в столицу республики, когда по неустановленным пока причинам свернул на встречную полосу.

Там его путь пересекся с грузовиком DAF. После касательного удара легковушка слетела в придорожный кювет и перевернулась. Мужчина скончался от тяжелых травм еще до прибытия медиков.

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Следователи выясняют точные обстоятельства аварии. Версии могут включать превышение скорости, усталость водителя или технические неисправности автомобиля.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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