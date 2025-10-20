Минздрав Башкирии сообщил о состоянии ребёнка, выброшенного отцом из окна

Трёхлетняя уфимка, которую собственный отец выкинул из окна, доставлена в Москву. Её состояние тяжёлое, но стабильное. Пока врачи бьются за её жизнь, мужчину отправили на психиатрическую экспертизу.

Трехлетняя девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна 9 октября, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил Минздрав России. Ребенок доставлен в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где врачи пытаются перевести его с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, пишет ТАСС.

Как помогают врачи

Девочку перевезли в РДКБ спецбортом санавиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф. Она получает комплексную интенсивную терапию под наблюдением мультидисциплинарной команды реаниматологов, нейрохирургов и травматологов. Вся высокотехнологичная помощь оказывается в полном объеме.

«Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное», — сообщила директор РДКБ Елена Петряйкина.

Что произошло

Инцидент произошел утром 9 октября в доме на улице Ульяновых в Уфе. 34-летний мужчина выбросил дочь из окна четвертого этажа, когда мать ребенка уехала в санаторий со старшим сыном. Девочку с множественными травмами доставили в городскую детскую больницу №17 в крайне тяжелом состоянии.

Врачи провели экстренную нейрохирургическую операцию, которая длилась два часа. После стабилизации состояния медики организовали шесть телемедицинских консультаций с федеральными центрами. Когда стало ясно, что требуется помощь высшего уровня, девочку перевели в Москву.

Что с отцом

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». 10 октября суд отправил его в СИЗО до 9 декабря. В организме задержанного не обнаружили алкоголь и наркотики.

Мужчина ранее наблюдался у психиатра. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. После инцидента он находился в неадекватном состоянии.

Помощь семье

Матери и старшему брату пострадавшей девочки окажут психологическую и психотерапевтическую поддержку. Специалисты Республиканского психотерапевтического центра готовы выехать к семье или проконсультировать по телефону доверия.