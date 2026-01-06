0
3 часа
Происшествия

Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА над Башкирией

Силы ПВО перехватили шесть украинских беспилотников над Башкирией. Аэропорт Уфы приостанавливал работу, жители Стерлитамака сообщали о звуках в небе.
солдат с пулеметом
©Минобороны РФ

Минобороны России представило официальную сводку о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов на регионы страны.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией Республики Башкортостан шесть БПЛА самолетного типа. Активность в воздушном пространстве фиксировалась в период с 23:00 до 07:00. Военные отработали по целям, предотвратив удары по наземным объектам.

На фоне воздушной угрозы международный аэропорт «Уфа» временно ограничил прием и выпуск самолетов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После стабилизации обстановки ограничения были сняты, и воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Массированная атака затронула не только Башкирию. Всего над российскими регионами за ночь было сбито 129 беспилотников. Республика оказалась в числе субъектов, на которые пришелся основной удар, наряду с Курской и Брянской областями.

Ранее регион уже сталкивался с подобными угрозами. В сентябре 2025 года News-Bash сообщал о попытке атаки на уфимские предприятия. В ходе того инцидента для нейтрализации дронов активно применялось стрелковое вооружение, что позволило предотвратить попадание аппаратов в технологические установки.

Для защиты объектов промышленности в республике внедряются дополнительные меры безопасности. Глава региона отмечал, что ключевые узлы предприятий ТЭК закрываются пассивной защитой — специальными металлическими сетками. Такие конструкции предназначены для механического улавливания беспилотников, что позволяет минимизировать последствия возможных атак.

Похожие записи
0
05.01.2026
Экономика

В Башкирии план по производству БПЛА перевыполнен в 1,5 раза

стенд с беспилотниками
В 2025 году предприятия Башкирии произвели более 9 тысяч беспилотников при плане в 6 тысяч. В следующем году объемы выпуска планируется увеличить до 10 тысяч единиц.
0
01.01.2026
Новости

С 2026 года дачникам грозят штрафы до 50 тысяч рублей за заброшенные участки

участок земли с забором
С 2026 года Росреестр будет проверять дачные и садовые участки по всей России с помощью дронов и спутников — без выезда инспекторов на место. За заброшенную землю владельцам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч
0
30.12.2025
Происшествия

Школьница из Башкирии лишилась iPhone при попытке запустить Roblox

смартфон в руках
Мошенники удаленно заблокировали смартфон 14-летней жительницы Башкирии и потребовали выкуп. Девочка сама передала им пароль от учетной записи Apple ID, когда пыталась обойти ограничение доступа к игре.
0
30.12.2025
Новости

В Башкирии с 31 декабря вводится особый противопожарный режим

заснеженная елка в лесу
С 31 декабря в Башкирии действует особый противопожарный режим. До 11 января 2026 года запускать фейерверки разрешено только на специальных площадках, а штрафы за нарушения выросли в два раза.
0
29.12.2025
Новости

В Башкирии усилят охрану мест массовых гуляний из-за риска атак БПЛА

заставка news-bash
Власти Башкирии ужесточили охрану мест массовых гуляний из-за риска диверсий и атак беспилотников. На площадках выставят частную охрану, а жителей научат действовать при воздушной тревоге.
0
29.12.2025
Новости

Владимир Путин подписал ряд новых законов в конце 2025 года

владимир путин
Президент подписал законы о повышении штрафов за перевозку детей и тонировку. Введены электронные студенческие билеты и реестр перевозчиков.
0
29.12.2025
Образование

Родители уфимских школьников требуют убрать камеры из туалетов лицея № 123

камера видеонаблюдения в углу
В Уфе родители учеников лицея № 123 добиваются демонтажа камер видеонаблюдения, которые администрация установила в школьных уборных. Взрослые считают это нарушением личных границ детей, руководство школы
0
25.12.2025
Новости

В аэропорту Уфы на службу заступила собака в новогоднем костюме

собака в новогоднем костюме
В международном аэропорту Уфы на дежурство заступил английский кокер-спаниель по кличке Чита. Собака проверяет багаж и ручную кладь пассажиров на наличие взрывчатки и боеприпасов, работая в праздничной накидке.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.