Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА над Башкирией

Силы ПВО перехватили шесть украинских беспилотников над Башкирией. Аэропорт Уфы приостанавливал работу, жители Стерлитамака сообщали о звуках в небе.

Минобороны России представило официальную сводку о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов на регионы страны.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией Республики Башкортостан шесть БПЛА самолетного типа. Активность в воздушном пространстве фиксировалась в период с 23:00 до 07:00. Военные отработали по целям, предотвратив удары по наземным объектам.

На фоне воздушной угрозы международный аэропорт «Уфа» временно ограничил прием и выпуск самолетов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После стабилизации обстановки ограничения были сняты, и воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Массированная атака затронула не только Башкирию. Всего над российскими регионами за ночь было сбито 129 беспилотников. Республика оказалась в числе субъектов, на которые пришелся основной удар, наряду с Курской и Брянской областями.

Ранее регион уже сталкивался с подобными угрозами. В сентябре 2025 года News-Bash сообщал о попытке атаки на уфимские предприятия. В ходе того инцидента для нейтрализации дронов активно применялось стрелковое вооружение, что позволило предотвратить попадание аппаратов в технологические установки.

Для защиты объектов промышленности в республике внедряются дополнительные меры безопасности. Глава региона отмечал, что ключевые узлы предприятий ТЭК закрываются пассивной защитой — специальными металлическими сетками. Такие конструкции предназначены для механического улавливания беспилотников, что позволяет минимизировать последствия возможных атак.