Происшествия

Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Башкирией 15 января

Утром 15 января над Башкирией сбили три БПЛА. В регионе действовал режим опасности атаки, ограничения в аэропорту Уфы не вводились.
солдат с пулеметом
©Минобороны РФ

Утром 15 января дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, попытки атаки с применением дронов самолетного типа были пресечены в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени.

Всего за указанный промежуток времени российские военные сбили восемь беспилотников. Помимо Башкирии, летательные аппараты были уничтожены над Белгородской, Самарской и Ростовской областями.

В связи с угрозой в республике объявлялся сигнал «Опасность атаки БПЛА». Предупреждение действовало до второй половины дня.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Уфа в этот раз не вводились. Аэровокзал работал в штатном режиме.

Информации о пострадавших гражданах или разрушениях инфраструктуры в официальных сводках на данный момент не приводится.

Это не первый подобный инцидент за последнее время. Предыдущая атака была зафиксирована 6 января — тогда над регионом перехватили шесть беспилотников.

Также портал News-Bash сообщал о событиях октября 2025 года. В ночь на 18 октября силы ПВО уничтожили над республикой пять беспилотных аппаратов, из-за чего работу аэропорта временно ограничивали.

Аналогичная ситуация складывалась в ноябре прошлого года. News-Bash писал, что 5 ноября жителей региона предупреждали об опасности атаки, а Минобороны позже подтвердило уничтожение одного дрона.

Похожие записи
0
15.01.2026
Происшествия

В Башкирии 15 января введен режим беспилотной опасности

солдат с пулеметом
Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов проинформировал о введении режима беспилотной опасности утром 15 января. Населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасные места.
0
12.01.2026
Происшествия

В новогодние праздники двое детей в Башкирии получили ожоги от пиротехники

бенгальские огни
Инциденты произошли в Уфе и Иглинском районе. Пострадавшим детям госпитализация не потребовалась.
0
06.01.2026
Происшествия

Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА над Башкирией

солдат с пулеметом
Силы ПВО перехватили шесть украинских беспилотников над Башкирией. Аэропорт Уфы приостанавливал работу, жители Стерлитамака сообщали о звуках в небе.
0
05.01.2026
Экономика

В Башкирии план по производству БПЛА перевыполнен в 1,5 раза

стенд с беспилотниками
В 2025 году предприятия Башкирии произвели более 9 тысяч беспилотников при плане в 6 тысяч. В следующем году объемы выпуска планируется увеличить до 10 тысяч единиц.
0
01.01.2026
Новости

С 2026 года дачникам грозят штрафы до 50 тысяч рублей за заброшенные участки

участок земли с забором
С 2026 года Росреестр будет проверять дачные и садовые участки по всей России с помощью дронов и спутников — без выезда инспекторов на место. За заброшенную землю владельцам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч
0
30.12.2025
Происшествия

Школьница из Башкирии лишилась iPhone при попытке запустить Roblox

смартфон в руках
Мошенники удаленно заблокировали смартфон 14-летней жительницы Башкирии и потребовали выкуп. Девочка сама передала им пароль от учетной записи Apple ID, когда пыталась обойти ограничение доступа к игре.
0
30.12.2025
Новости

В Башкирии с 31 декабря вводится особый противопожарный режим

заснеженная елка в лесу
С 31 декабря в Башкирии действует особый противопожарный режим. До 11 января 2026 года запускать фейерверки разрешено только на специальных площадках, а штрафы за нарушения выросли в два раза.
0
29.12.2025
Новости

В Башкирии усилят охрану мест массовых гуляний из-за риска атак БПЛА

заставка news-bash
Власти Башкирии ужесточили охрану мест массовых гуляний из-за риска диверсий и атак беспилотников. На площадках выставят частную охрану, а жителей научат действовать при воздушной тревоге.
