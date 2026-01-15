Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Башкирией 15 января

Утром 15 января над Башкирией сбили три БПЛА. В регионе действовал режим опасности атаки, ограничения в аэропорту Уфы не вводились.

Утром 15 января дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, попытки атаки с применением дронов самолетного типа были пресечены в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени.

Всего за указанный промежуток времени российские военные сбили восемь беспилотников. Помимо Башкирии, летательные аппараты были уничтожены над Белгородской, Самарской и Ростовской областями.

В связи с угрозой в республике объявлялся сигнал «Опасность атаки БПЛА». Предупреждение действовало до второй половины дня.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Уфа в этот раз не вводились. Аэровокзал работал в штатном режиме.

Информации о пострадавших гражданах или разрушениях инфраструктуры в официальных сводках на данный момент не приводится.

Это не первый подобный инцидент за последнее время. Предыдущая атака была зафиксирована 6 января — тогда над регионом перехватили шесть беспилотников.

Также портал News-Bash сообщал о событиях октября 2025 года. В ночь на 18 октября силы ПВО уничтожили над республикой пять беспилотных аппаратов, из-за чего работу аэропорта временно ограничивали.

Аналогичная ситуация складывалась в ноябре прошлого года. News-Bash писал, что 5 ноября жителей региона предупреждали об опасности атаки, а Минобороны позже подтвердило уничтожение одного дрона.