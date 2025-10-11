0
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило перехват двух БПЛА над Башкирией в ночь на 11 октября

Ночью над Башкирией перехватили два беспилотника в ходе массированной атаки. Аэропорт Уфы временно не работает. Всего ПВО отработали по 42 целям.
В ночь на субботу, 11 октября, системы ПВО сбили над Башкирией два беспилотника. Из-за этого международный аэропорт «Уфа» с 7:00 по местному времени приостановил приём и отправку самолётов.

По сообщению Минобороны, атака дронов затронула шесть регионов России. Всего с вечера пятницы до утра субботы военные уничтожили 42 беспилотника. Больше всего сбили в Волгоградской (19) и Ростовской (15) областях. Три дрона уничтожили над Ульяновской областью, два — над Воронежской и один — над Саратовской.

Пассажирам, вылетающим из Уфы, рекомендуется следить за статусом своих рейсов. Аэропорты в соседних регионах — Казани, Нижнекамске, Ульяновске, Самаре, Саратове и Волгограде, — где также вводились ограничения, уже вернулись к работе в штатном режиме.

