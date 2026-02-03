0
3 часа
Происшествия

Министр МВД Башкирии лично допросил школьника, устроившего стрельбу в гимназии Уфы

Девятиклассник признался, что хотел «припугнуть» учителя и доказать свою значимость
беседа мужчины с подростком
©МВД Башкирии

МВД Башкортостана опубликовало запись беседы с девятиклассником Владимиром И. (имя изменено), напавшим 3 февраля на уфимскую гимназию №16. Разговор происходил в школьном классе, в окружении оперативников. С подростком лично общался глава республиканского МВД Александр Воронежский.

RuTube
©МВД по Башкирии

На видео видно: мальчишка сидит со связанными руками, напротив — министр. Воронежский поинтересовался, как долго школьник готовился к нападению. Владимир ответил, что планировал всё несколько недель. Когда глава ведомства уточнил, понимал ли он, что оружие не нанесёт серьёзного вреда, тот подтвердил: хотел лишь напугать. «Припугнуть и показать, что ты чего-то стоишь», — резюмировал Воронежский, добавив, что доказывать силу лучше на ринге или в армрестлинге. Подросток возразил, что пытался решить проблемы разговорами, дрался и обращался к завучам.

RuTube
©МВД по Башкирии

Инцидент случился около 11 утра. Владимир явился в учебное заведение с кухонным ножом и страйкбольным автоматом. Главной мишенью стал преподаватель Тамерлан С., с которым у школьника были затяжные конфликты. После третьего урока во время учебной тревоги девятиклассник выстрелил из игрушечного оружия, попав педагогу в щёку. Следом прогремели петарды.

Персонал гимназии среагировал быстро: все укрылись в кабинетах и вызвали Росгвардию. Бойцы прибыли оперативно и обезоружили нападавшего. Сейчас с парнем работают следователи. Возбуждены уголовные дела, включая статью о халатности — Владимир беспрепятственно прошёл в школу с холодным оружием.

За неделю до атаки подросток создал телеграм-канал, где делился переживаниями, рассказывал о столкновениях с педагогами, публиковал фото с автоматом и намекал на готовящуюся акцию.

Похожие записи
0
03.02.2026
Происшествия

Родители напавшего на гимназию №16 были в курсе школьных конфликтов

школьник с травматом
Отец девятиклассника подтвердил жалобы на издевательства, а друг заметил странности в поведении. Власти опровергли наличие пострадавших, возбуждено дело.
0
03.02.2026
Новости

В Уфе предлагают назвать улицу в честь экс-мэра Павла Качкаева

карта Уфы
Власти Уфы запустили общественное голосование по вопросу присвоения одной из улиц имени бывшего градоначальника Павла Качкаева, который руководил столицей Башкирии восемь лет.
0
03.02.2026
Происшествия

Школьник из Башкирии вел дневник перед нападением на гимназию и мечтал о тюрьме

школьник с травматом
Девятиклассник гимназии №16 в Уфе вел онлайн-дневник перед нападением на школу, где объяснял свой поступок желанием попасть за решетку и накопленной агрессией после перевода в новый класс.
0
03.02.2026
Происшествия

Глава Башкирии посетил гимназию №16 после инцидента с девятиклассником: директору грозит увольнение

хабиров дает интервью
В Уфе школьник принес в гимназию нож и игрушечный автомат. Главе Башкирии доложили о ситуации, и он лично прибыл в учебное заведение.
0
03.02.2026
Происшествия

В Уфе девятиклассник пронес в гимназию нож и игрушечный автомат, Глава Башкирии грозит увольнениями

школьник с травматом
В гимназии №16 Уфы девятиклассник пронес через металлоискатель нож и игрушечное оружие. Радий Хабиров пообещал уволить руководство школы, если выяснится, что подростка травили.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.