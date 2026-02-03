Министр МВД Башкирии лично допросил школьника, устроившего стрельбу в гимназии Уфы

Девятиклассник признался, что хотел «припугнуть» учителя и доказать свою значимость

МВД Башкортостана опубликовало запись беседы с девятиклассником Владимиром И. (имя изменено), напавшим 3 февраля на уфимскую гимназию №16. Разговор происходил в школьном классе, в окружении оперативников. С подростком лично общался глава республиканского МВД Александр Воронежский.

©МВД по Башкирии

На видео видно: мальчишка сидит со связанными руками, напротив — министр. Воронежский поинтересовался, как долго школьник готовился к нападению. Владимир ответил, что планировал всё несколько недель. Когда глава ведомства уточнил, понимал ли он, что оружие не нанесёт серьёзного вреда, тот подтвердил: хотел лишь напугать. «Припугнуть и показать, что ты чего-то стоишь», — резюмировал Воронежский, добавив, что доказывать силу лучше на ринге или в армрестлинге. Подросток возразил, что пытался решить проблемы разговорами, дрался и обращался к завучам.

©МВД по Башкирии

Инцидент случился около 11 утра. Владимир явился в учебное заведение с кухонным ножом и страйкбольным автоматом. Главной мишенью стал преподаватель Тамерлан С., с которым у школьника были затяжные конфликты. После третьего урока во время учебной тревоги девятиклассник выстрелил из игрушечного оружия, попав педагогу в щёку. Следом прогремели петарды.

Персонал гимназии среагировал быстро: все укрылись в кабинетах и вызвали Росгвардию. Бойцы прибыли оперативно и обезоружили нападавшего. Сейчас с парнем работают следователи. Возбуждены уголовные дела, включая статью о халатности — Владимир беспрепятственно прошёл в школу с холодным оружием.

За неделю до атаки подросток создал телеграм-канал, где делился переживаниями, рассказывал о столкновениях с педагогами, публиковал фото с автоматом и намекал на готовящуюся акцию.