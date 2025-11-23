0
1 час
Происшествия

Мэр Стерлитамака заставил бежать подростков-вандалов

Эмиль Шаймарданов застал подростков за уничтожением стендов. Глава города лично прогнал нарушителей и теперь ждет реакции от местной полиции.
вандалы в городе и мэр
©Эмиль Шаймарданов / ВКонтакте

Информацию об инциденте опубликовал сам градоначальник в своих социальных сетях, приложив видеозапись с места событий.

Вечерний променад с семьей для руководителя администрации Стерлитамака обернулся внезапной инспекцией. Эмиль Шаймарданов заметил группу несовершеннолетних, которые громко сквернословили и целенаправленно ломали информационные конструкции. Реакция последовала незамедлительно: чиновник направился к нарушителям порядка.

Мэр Стерлитамака спугнул вандалов
RuTube
©UTV

Одного строгого замечания от сити-менеджера оказалось достаточно, чтобы прекратить вандализм. Юноши не стали вступать в полемику и спешно ретировались. Глава города, однако, успел зафиксировать происходящее на камеру, чтобы иметь доказательства для дальнейших разбирательств.

В своем обращении Шаймарданов призвал родителей усилить контроль за досугом своих детей. Он настоятельно рекомендовал взрослым чаще интересоваться, где и как их чада проводят свободное время, а также прививать им уважение к общему имуществу. Теперь поиском беглецов займутся правоохранители — мэр выразил уверенность, что личности хулиганов установят для профилактической беседы.

Напомним, в октябре 2025 года произошло смертельное ДТП на выезде из города: 17-летний подросток без прав на «семерке» вылетел на встречку и погиб. Тогда многие эксперты также указывали на недостаток родительского контроля как одну из причин инцидента.

Сам Эмиль Шаймарданов, официально возглавивший мэрию в октябре 2024 года, имеет опыт работы в строительной сфере и болезненно реагирует на разрушение городской инфраструктуры. Ранее он работал в Минстрое России и курировал социальные проекты в Москве, поэтому вопросы сохранения благоустройства для него являются приоритетными.

