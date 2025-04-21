Медведь подкрался к туристам в нацпарке «Башкирия»

Зверь находился на расстоянии, которое мог преодолеть за 15 секунд

В Мелеузовском районе Башкирии группа туристов пережила встречу с бурым хозяином леса. Инцидент произошел 20 апреля во время экскурсии по национальному парку, о чем сообщил Telegram-канал «Айда, поехали».

Отдыхающие любовались видами с вершины горы Бейектау, когда внезапно обнаружили наблюдающего за ними медведя всего в нескольких сотнях метров. По оценке самих путешественников, при своей скорости хищник мог добраться до них за 15 секунд.

Ситуацию спас опытный гид, который применил специальное отпугивающее устройство. Несмотря на явное нежелание покидать территорию, косолапый все-таки уступил и покинул место встречи.

— Надо конечно аккуратнее быть. Столько уже случаев было… Скорость у него большая, — пишет в соцсетях Екатерина С.

— Тут с людьми то не разберешься, кто дурак а кто нет. А с медведем тем более не стоит полагаться на разум, — предупреждает Ильдар.

Ранее семейство медведей устроило визит на КПП в башкирском Межгорье, где одно из животных, поднявшись на задние лапы, заинтересованно разглядывало окно сторожки. Согласно мнению местных жителей, хищники, недавно пробудившиеся от спячки, вероятно, были привлечены находящимся поблизости мусорным полигоном, служащим для них источником пищи.