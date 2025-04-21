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Медведь подкрался к туристам в нацпарке «Башкирия»

Зверь находился на расстоянии, которое мог преодолеть за 15 секунд
голова медведя
© rutube

В Мелеузовском районе Башкирии группа туристов пережила встречу с бурым хозяином леса. Инцидент произошел 20 апреля во время экскурсии по национальному парку, о чем сообщил Telegram-канал «Айда, поехали».

RuTube

Отдыхающие любовались видами с вершины горы Бейектау, когда внезапно обнаружили наблюдающего за ними медведя всего в нескольких сотнях метров. По оценке самих путешественников, при своей скорости хищник мог добраться до них за 15 секунд.

Ситуацию спас опытный гид, который применил специальное отпугивающее устройство. Несмотря на явное нежелание покидать территорию, косолапый все-таки уступил и покинул место встречи.

— Надо конечно аккуратнее быть. Столько уже случаев было… Скорость у него большая, — пишет в соцсетях Екатерина С.

— Тут с людьми то не разберешься, кто дурак а кто нет. А с медведем тем более не стоит полагаться на разум, — предупреждает Ильдар.

Ранее семейство медведей устроило визит на КПП в башкирском Межгорье, где одно из животных, поднявшись на задние лапы, заинтересованно разглядывало окно сторожки. Согласно мнению местных жителей, хищники, недавно пробудившиеся от спячки, вероятно, были привлечены находящимся поблизости мусорным полигоном, служащим для них источником пищи.

Мелеузовский район происшествие в Мелеузовском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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